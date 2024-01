জেনে নিন, যখন শরীরে খনিজগুলির ঘাটতি দেখা দেয় তখন ফ্রি র‌্যাডিক্যালের সমস্যা দেখা যায় ৷ যা বলিরেখারও একটি বড় কারণ ৷ তবে আপনি যখন খনিজ সমৃদ্ধ জিনিস খান তখন তা শরীরে কোলাজেন বাড়ায় । যা ত্বককে সুস্থ ও তরুণ রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শীতে এই জিনিসগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে আপনি ত্বককে সুস্থ রাখতে পারেন (Can keep the skin healthy)।