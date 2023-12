হায়দরাবাদ: শীতের মরশুমে আমরা সাধারণত ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে কম্বল বা এই জাতীয় পোশাক গায়ে ঘরে বসে থাকি । আপনি যদি লক্ষ্য করেন, এই ঋতুতে আপনার প্রায়শই চর্বি এবং চিনিযুক্ত খাবার খাওয়ার অনুভূতি হয় । এটি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় ৷ তবে এই সমস্ত জিনিসগুলি আপনার ওজন বাড়াতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । এছাড়া বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষেও আমরা লোভ সংবরণ করতে পারছি না। কেউ কীভাবে প্রতিরোধ করতে পারে, উৎসবের সময় খাবারটি এত সুস্বাদু হয় । কিন্তু ওজন বৃদ্ধির এই সমস্যা আপনার জন্য খুবই ক্ষতিকর হতে পারে । ওজন বৃদ্ধির কারণে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ইত্যাদি অনেক রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । অতএব আপনার ওজন বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ । কিছু খাদ্য উপাদান আপনাকে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে । জেনে নিন, শীতে ওজন কমাতে খাদ্যতালিকায় কোন কোন খাবার অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী হতে পারে (Some foods may be beneficial to include)।