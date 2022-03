হায়দরাবাদ : 379 জন মহিলার ওপর করা স্থূলতা এবং বন্ধ্যাত্ব সংক্রান্ত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে ওজন কমানোর জন্য করা জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে গর্ভাবস্থার কোনও যোগ নেই (Weight Loss has No role in Increasing Fertility Chances)৷ শুধু তাই নয় ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া স্কুল অফ মেডিসিনস সেন্টার ফর রিসার্চ ইন রিপ্রোডাকশনের গবেষক ড্যানিয়েল জে হাইজেনলেডার বলেন, "কয়েক দশক ধরেই আমরা জানি স্থুল মহিলাদের গর্ভবতী হতে সমস্য়া হয় ৷ তাই চিকিৎসকরা তাঁদের ওজন কমানোর পরামর্শও দেন ৷ এমন বহু গবেষণাও রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং যেমন বিভিন্ন এক্সারসাইজ এবং ওজন হ্রাস করলেই এই সমস্যার সমাধান মিলবে ৷ "

পুরো বিষয়টি বোঝার জন্য একটি সমীক্ষা আয়োজন করেছিল FIT-PLESE ৷ সারা দেশে ন'টি অ্যাকাডেমিক মেডিকেল সেন্টার পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের মোট দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল ৷ একটি গ্রুপে ছিলেন সেইসব মহিলারা যাঁরা শারীরিক কসরৎ এবং ডায়েটের মাধ্যমে ওজন কমানোর চেষ্টা করছিলেন ৷ অন্যগ্রুপে রাখা হয়েছিল বাকিদের ৷ যাঁরা ব্য়ায়ম করেছেন ঠিকই তবে ওজন কমানোর কোনও চেষ্টা করেননি ৷ দুই দলকেই তিনটি রাউন্ডে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করা হয়েছিল ৷ ওজন হ্রাসের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল প্রথম দলের মহিলাদের ওজন 7 শতাংশ কমেছে ৷ আর অন্যদের ওজন একই আছে ৷ কিন্তু গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে দুই গ্রুপের মধ্য়ে তেমন কোনও পার্থক্য দেখা যায়নি ৷

দেখা গিয়েছে যাঁরা ওজন হ্রাসের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের 188 জনের মধ্য়ে 23 জন মা হয়েছেন এবং যাঁরা ওজনহ্রাসের চেষ্টা করেননি তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে 191 জনের মধ্য়ে 29 জন মা হয়েছেন ৷ একথা ঠিক যে ওজন হ্রাস সেই সমস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য শারীরিক সমস্যা কমাতে সাহায্য করেছে যেমন ডায়াবেটিসের ঝুঁকি এবং বিপাকীয় সমস্যা অনেকটাই কমেছে তবে প্রজনন ক্ষমতা বাড়াতে এর কোনও ভূমিকা নেই ৷

ক্লাউড নাইন গ্রুপ অফ হসপিটালস ফার্টিলিটি বিভাগের সহযোগী পরিচালক ড. শ্বেতা গোস্বামী বলেন, "ওজন হ্রাস বিপাকীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করেছে ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্য়জনকভাবে এটি প্রজনন ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনও উন্নতি করেনি ৷ আজও জনগনের মধ্যে এটি একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে রয়ে গিয়েছে ৷ এর জন্য ভবিষ্যতে আরও গবেষণা প্রয়োজন ৷ "