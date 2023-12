হায়দরাবাদ: ওজন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কম কার্ব ডায়েট খাওয়া শুরু করি । ভাবছেন কম কার্বোহাইড্রেট খেলে ওজন কমানো যায় । যাইহোক, এটি যতটা সহজ মনে হয় ততটা সহজ নয় । অনেক সময় কম কার্বোহাইড্রেট ডায়েটের কারণে ওজন কমে যায় ৷ কিন্তু সেই ওজনও আবার ঠিক তত দ্রুত বাড়ে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এর কারণ জানা গিয়েছে । আসুন জেনে নিন, কম কার্ব ডায়েট খেলেও ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণ কী এবং কোন খাবারগুলি ওজন ধরে রাখতে সাহায্য করতে পারে (What foods can help with weight retention)।