হায়দরাবাদ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) 2021 সালের প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বব্যাপী প্রায় 2.2 বিলিয়ন মানুষ কাছাকাছি বা দূরের দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধী । ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ এবং বিশ্বের জনসংখ্যার অন্ধ মানুষ 20 শতাংশেরও বেশি বাস করে । দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করা সারা বিশ্বে একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা । বয়স, জেনেটিক্স এবং পরিবেশ-সহ দুর্বল দৃষ্টিশক্তির জন্য অনেকগুলি কারণ দায়ী, দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ (Eyesight)। এমন ইঙ্গিত রয়েছে প্রতিদিনের অভ্যাস একজন ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সময় মতো সুরাহা না-হলে আরও জটিলতায় বিকশিত হতে পারে (Our eyesight can be impacted by lifestyle)। এই অভ্যাস কী ?

দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা, বিশেষ করে কম্পিউটারে সারা বিশ্বের অনেক মানুষের জন্য একটি বাস্তবতা হয়ে উঠেছে । মহামারী এবং বাড়ি থেকে কাজ করার সংস্কৃতির অর্থ হল মানুষের প্রতিদিন দীর্ঘ ঘণ্টা ধরে কার্যত কাজ করতে হবে । এই ধরনের লাইফস্টাইল অনিবার্যভাবে আপনার চোখের উপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং সঠিকভাবে পরীক্ষা না-করা হলে চোখ সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে । প্রায়শই এর সঙ্গে যুক্ত একটি শর্ত হল "স্ক্রিন-দৃষ্টি" বা কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম । 20-20-20 কৌশলটি ডিজিটাল ডিভাইসের বর্ধিত ব্যবহারের কারণে আপনার উপর চাপ কমাতে ঘন ঘন বিরতি নেওয়ার একটি সহজ কিন্তু কার্যকর উপায় । প্রতি 20 মিনিটে কমপক্ষে 20 সেকেন্ড ব্যয় করুন 20 ফুট দূরের কিছুর দিকে তাকিয়ে ।

চোখের স্বাস্থ্য-ঘাটতি খাবার খাওয়া

ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, ভিটামিন সি এবং ই, এবং গাঢ় শাক, বাদাম, ডিম, কমলা এবং সামুদ্রিক খাবার-সহ চোখের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে ৷

পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নেওয়া

ঘুমের অভাব, বিশেষ করে যখন এটি নিয়মিত হয়, আমাদের স্বাস্থ্যের উপর অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ৷ স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয়ই, যার মধ্যে একটি দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতা, ওজন বৃদ্ধি, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, মেজাজ পরিবর্তন, এবং স্মৃতি সমস্যা । এটি আমাদের চোখের স্বাস্থ্যকেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে । পর্যাপ্ত বিশ্রাম না-নিলে রক্তাক্ত চোখ, অন্ধকার বৃত্ত, ঝাপসা দৃষ্টি, শুষ্ক চোখ এবং অন্যান্য অবস্থা দেখা দিতে পারে । গবেষণা অনুসারে, চোখের নিজেকে পুনরায় পূরণ করতে এবং ভালভাবে কাজ করার জন্য প্রতিদিন প্রায় 7 থেকে 9 ঘন্টা ভালো ঘুমের প্রয়োজন হয় ।

সারাদিন চোখ ঘষার ফলেও আপনার দৃষ্টিশক্তির কিছুটা ক্ষতি হতে পারে:

চোখ ঘষা আপনার চোখের পাতার নীচে উপস্থিত রক্তনালীগুলি ভেঙে ফেলতে পারে । যখন চোখ জ্বালাপোড়া করে, তখন চোখ ঘষার পরিবর্তে একটি ঠাণ্ডা কম্প্রেস প্রয়োগ করার চেষ্টা করুন ।

সানগ্লাস না পরা আপনার চোখের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে:

আমাদের চোখ অতিবেগুনী রশ্মি এবং আবহাওয়ার উপাদানগুলির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যা আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে ।নিয়মিত সঠিক সানগ্লাস পরলে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন বা ছানি পড়া রোধ করা যায় । এর বাইরে, সানগ্লাস আপনার চোখে অ্যাক্সেস পেতে পারে এমন বাতাস এবং ধূলিকণাকে ব্লক করে ড্রাই-আই সিনড্রম থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে ।

ডিহাইড্রেটেড থাকা:

হাইড্রেশন বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য শরীরের জন্য জল অপরিহার্য। আমাদের চোখ কান্নার আকারে তাদের লুব্রিকেট রাখতে সাহায্য করার জন্য জলের উপর নির্ভর করে। বাতাসে উপস্থিত ধুলো, ময়লা এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখে লুকিয়ে থাকা খুবই স্বাভাবিক । আর্দ্রতার অনুপস্থিতিতে, একজনের শুষ্ক, লাল বা ফোলা চোখ হতে পারে। সুতরাং, প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়ার মাধ্যমে হাইড্রেটেড থাকা গুরুত্বপূর্ণ ৷ চাক্ষুষ রোগের সময়মত সনাক্তকরণ এবং চিকিত্সার জন্য নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা করা অপরিহার্য

