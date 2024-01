হায়দরাবাদ: নতুন বছরের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে উৎসবের ধারা । আর একদিন পরেই আসছে মকর সংক্রান্তির উৎসব । এমন পরিস্থিতিতে বছরের প্রথম এই উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সবাই । মকর সংক্রান্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ৷ যা দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আড়ম্বরে পালিত হয় । এই উৎসব উদযাপনের জন্য বিভিন্ন ঐতিহ্য রয়েছে । অনেক জায়গায় মানুষ এই দিনে খিচুড়ি খায় ৷ তবে বিভিন্ন জায়গায় মকর সংক্রান্তির দিনে দই-চিঁড়ে খাওয়ার প্রচলন আছে (On the day of Makar Sankranti it is customary to eat curds) ৷