কলকাতা, 2 মার্চ: কোভিডে আক্রান্তদের (COVID infected people may have different variants hidden in several body parts) শরীরের বিভিন্ন অংশে লুকিয়ে থাকতে পারে সার্স-কোভ-2-এর বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট ৷ দুই আন্তর্জাতিক গবেষণায় এই দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

ব্রিটেনের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় ও জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চের নেতৃত্বে একটি গবেষণায় (how covid affects organs ) দাবি করা হয়েছে, সংক্রামিত ব্যক্তির শরীরের কোন অংশে ভাইরাস বাসা বেঁধেছে, তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া খুবই কঠিন ৷ নেচার কমিউনিকেশনস নামে পত্রিকায় প্রকাশিত এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে, কীভাবে ভাইরাস (New study on COVID 19) বিভিন্ন কোষে আলাদা আলাদা ভাবে বিবর্তিত হতে পারে ৷

গবেষণায় ভাইরাসের সংক্রমণের চক্রে সার্স-কোভ-2-এর স্পাইক প্রোটিনের পকেটগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা (how long does covid stay in our body) ৷ ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমর বার্জার বলেন, "মূল ভাইরাসের জায়গায় এখন বহু ভ্যারিয়েন্ট এসে গিয়েছে ৷ বিশ্বজুড়ে এখন সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে ওমিক্রন ও ওমিক্রন 2 ৷ ব্রিস্টলে অনেক আগে আবিষ্কার হওয়া ব্রিসডেল্টা নামে একটি ভ্যারিয়েন্ট আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি ৷ এটি মূল ভাইরাস থেকে তার আকার পরিবর্তন করেছে ৷ তবে যে পকেট থেকে এটি আবিষ্কার করা হয়েছিল, তার কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷"

ব্রিসডেল্টা গবেষণার নেতৃত্বে থাকা অধ্যাপক কপিল গুপ্তা বলেন, "আমরা গবেষণার ফলাফলে দেখেছি যে, এক ব্যক্তিরই দেহের বিভিন্ন অংশে ভাইরাসের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট উপস্থিত থাকতে পারে ৷"