হায়দরাবাদ: দাঁতে হলুদ ছোপ পড়ার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন (Health Tips for Teeth)৷ এটি আপনার সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিতে পারে ৷ অযত্নের ফলে হলুদ ছোপ থেকে কালো দাগ, সবই লজ্জার কারণ হয়ে উঠতে পারে । মনে রাখতে হবে সুন্দর হাসির রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে ঝকঝকে সাদা দাঁতে (Yellow Teeth)। অতএব দাঁতের যত্ন নিন । এই ধরনের দাগের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রইল কয়েকটি ঘরোয়া টোটকা (How to cure yellowing teeth)।

1) পেয়ারা পাতা ও নিম পাতা: প্রাচীনকাল থেকে জেনে আসা নিম পাতা দাঁতের জন্য খুবই কার্যকরি। দাঁতের দাগ তুলতে নিম পাতার দাতন ও তার সঙ্গে পেয়ারা পাতার রস মিশিয়ে নিলে দাঁতের কালো দাগ হবে নিরাময় ।

2) কমলালেবুর খোসা: দাঁতের জন্য আরেক উল্লেখযোগ্য উপাদান হল কমলালেবুর খোসা । দাঁত সাদা রাখতে কমলালেবুর খোসার রস ব্যবহার করুন ।

3) পাতিলেবুর রস: পাতি লেবুর রসে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড । পাতিলেবুর রস ও নুন একসঙ্গে মিশিয়ে দাঁত মাজলে নানাবিধ উপকার পাবেন।

4) বেকিং পাউডার: সকালে ব্রাশের সঙ্গে কিছু বেকিং পাউডার যোগ করতে পারেন এতে দাঁত ঝকঝকে হবে ।

5) গ্রিন টি: দাঁতের হলুদ ভাব দূর করতে গ্রিন টি উল্লেখযোগ্য উপাদান । আপনি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনটি ব্যবহার করতে পারেন ৷