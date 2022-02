হায়দরাবাদ : আগে মানুষ মনে করতেন চুল সাদা হয়ে যাওয়া কেবলমাত্র বয়সের লক্ষণ, তবে বর্তমানে দেখা যায় অল্প বয়সেও চুলে পাক ধরছে অনেকেরই, এমনকি কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রেও অনেকেরই চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে ৷ সাধারণত চিকিৎসকরা এর কারণ হিসাবে দায়ী করে থাকেন খাদ্যাভ্য়াসকে ৷ অস্বাস্থ্য়কর খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুলে প্রচুর পরিমাণে কেমিক্য়াল সমৃদ্ধ প্রোডাক্ট ব্য়বহার করলেও চুল পেকে যেতে পারে ৷ আয়ুর্বেদে এই সমস্য়াকে বাত এবং পিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয় (According To Ayurveda here are the Causes Of premature hair greying) ৷

আয়ুর্বেদে মানুষের শরীরের জটিলতা তৈরির জন্য় মূলত তিনটি বিষয়কে দায়ী করা হয় এগুলি হল বাত, পিত্ত এবং কফ ৷ শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য়ের ক্ষতির পিছনেও তাদের হাত থেকে ৷ একইসঙ্গে ভৌগলিক পরিবেশ এবং বংশানুক্রমিক প্রভাবও এর সঙ্গে যুক্ত ৷ যার জেরে ব্যক্তি বিশেষে এক্ষেত্রে কিছুটা তফাৎ চোখে পড়ে ৷ আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ ডঃ মনীষা কালে জানান, আকালে চুল পাকার এই সমস্য়া অকাল পালিত্য নামেও পরিচিত ৷ চুল যদি পাকতে শুরু করে তাহলে বাত এবং পিত্তের মাত্রার ভারসাম্য়হীনতাকেই এর কারণ হিসাবে ধরা হয় ৷ তিনি বলেন, পিত্তের জটিলতা তৈরি হলে তা মেলানোসাইট কোষকে প্রভাবিত করে যা মেলানিন তৈরি করে ৷ এই মেলানিন চুলের রঙ নির্ধারণ করে থাকে ৷ তাই মেলানোসাইট কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হলে মেলানিন উৎপাদন বাধাপ্রাপ্তে হয় এবং চুল পাকতে শুরু করে ৷