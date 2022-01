বিশেষত শীতের কার-হিটার আমাদের অনেকের জীবনেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ৷ শীতের দিনে বাইরে বেরলে শুধু যে চলমান গাড়িতেই সকলে হিটার ব্যবহার করেন তা কিন্তু নয়, অনেকেই হিটার ব্য়বহার করেন দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভিতরে বসেও ৷ কিন্তু সঠিক ভাবে ব্যবহার না করলে এই হিটার মানবদেহের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে (How can car heaters be a health hazard) ৷

কি কি ক্ষতির কারণ হতে পারে হিটার :

শরীরের জন্য ঠিক কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে কার হিটার তা জানতে ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল ফরিদাবাদ স্ব্যাস্থ বিভাগের এমডি ডাঃ পবন আগরওয়ালের সঙ্গে ৷ তিনি জানান, বদ্ধ গাড়ির ভিতরে যখন হিটার চালানো হয়, তখন হাওয়া বাইরে বেরনোর কোনও সুযোগ পায় না ৷ এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক ৷ কারণ এই বিষাক্ত বাতাস মস্তিকেরও বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পারে ৷ পাকিস্তানে এমনই একটি ঘটনায় গাড়ি ভিতরে বসে থাকতে থাকতেই মারা যান 22 জন ৷ রিপোর্ট অনুযায়ী সেসময় বাইরে বরফ পড়ছিল, বন্ধ গাড়ির ভিতরে বসে সওয়ারিরা হিটার চালিয়ে দেওয়ায় অক্সিজেন বের হতে পারেনি ৷ আর সেই কারণে গাড়িটি কার্বন মনোক্সাইডে পরিপূর্ণ হয়ে যায় ৷ ফলে শেষমেশ দমবন্ধ হয়ে মারা যান তাঁরা ৷ তাই বদ্ধগাড়ির ভিতর বসে হিটার চালালে বেশ কিছু বিষয় অবশ্যই মেনে চলা উচিত ৷

কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে :

ডাক্তার আগরওয়াল বলেন, ‘‘প্রথমেই আপনাকে গাড়ির হিটারটির সমস্ত সেটিংগুলি ভাল করে জেনে নিতে হবে ৷ প্রতিটি গাড়ির একটি এন্ট্রি পয়েন্ট থাকে, যেখান দিয়ে বিশুদ্ধ বাতাস ভিতরে ঢোকে এবং কার্বন মনোক্সাইড বের হয়ে যায় ৷ আপনার হয়ত একটু ঠান্ডা লাগবে, তবে এতে ভিতরের বিষাক্ত বাতাস সহজেই বাইরে যেতে পারবে ৷ তাই এন্ট্রি পয়েন্ট কোনওভাবেই বন্ধ করবেন না ৷

আপনি পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস যা দিয়েই গাড়ি চালান না কেন কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হবেই ৷ বিশেষত হিটার চালালে এই গ্যাস বেশি নির্গত হয় ৷ তাই আপনি যদি কোনও লং ড্রাইভের প্ল্যান করে থাকেন, তাহলে তার আগে অবশ্য়ই এক্সহস্ট সিস্টেমটি পরীক্ষা করান ৷’’ ডাক্তার আগরওয়াল জানান, এক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভবনা খুবই কম ৷ কিন্তু তাও বিষয়টিকে হালকাভাবে নিলেই বিপদ ৷ কারণ এটি শরীরের বিপুল ক্ষতি করতে পারে ৷ গাড়ির মধ্যে দীর্ঘ সময় হিটার চললে আপনার মাথার যন্ত্রণা শুরু হতে পারে ৷ সেসময় কিছুটা দাঁড়িয়ে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নেওয়া একান্ত প্রয়োজন ৷