হায়দরাবাদ, 18 ডিসেম্বর : বলা হয়, মানুষের শরীর-মনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে পেটের ৷ পেট ভাল থাকলে শুধু মনই নয়, ভাল থাকে শরীরও ৷ কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যাভাস বদলাচ্ছে, দ্রুত হচ্ছে জীবনের গতি ৷ তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে মধ্যপ্রদেশে, হজমের সমস্যায় ভুগছেন অধিকাংশরা ৷ ফলে পাল্লা দিয়ে বিগড়োচ্ছে শরীর-মন ৷ জানেন কীভাবে সুস্থ্য রাখবেন আপনার হজমশক্তিকে?

খাবারে পাওয়া স্টার্চ নানাভাবে আমাদের উপকার করে (Better Your Digestive Health With Resistant Starch) ৷ কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশি পরিমাণে স্টার্চ সেবন করলে ওজন বৃদ্ধি, হজমের সমস্যা, হৃদরোগ এবং অন্যান্য সমস্যা হতে পারে । অতএব, একজন ব্যক্তির জন্য কী পরিমাণ স্টার্চ খাওয়া উচিত এবং তা কোন খাবার থেকে কী পরিমাণে পাওয়া যায় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ৷

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, রেজিস্ট্যান্ট (প্রতিরোধী) স্টার্চযুক্ত খাবার বেশি উপকারী । এটি এক ধরনের স্বাস্থ্যকর স্টার্চ যা হজমক্ষমতা, হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং অনেক রোগকে দূরে রাখে।

স্টার্চ আসলে কি?

স্টার্চ হল এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট, আমাদের খাদ্যে পাওয়া প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে একটি ৷ কার্বোহাইড্রেট মূলত তিন ধরনের- সুগার, ফাইবার এবং স্টার্চ । এর মধ্যে, স্টার্চ একটি জটিল কার্ব হিসাবে বিবেচিত । এটি সাধারণত শস্য, চাল, আলু, মটর এবং অন্যান্য শাকসবজিতে পাওয়া যায় ।

পুষ্টিবিদ ডাঃ দিব্যা শর্মা বলেন, ‘‘সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক স্টার্চ গ্রহণ করলে তা শরীরের কোষে শক্তি সরবরাহ করে এবং হজমশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে ।’’

রেজিস্ট্যান্ট (প্রতিরোধী) স্টার্চ কি ?

রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চযুক্ত ডায়েট আজকাল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে (Diets containing Resistant Starch are becoming very popular these days) । যেসব খাবারে রেসিস্ট্যান্ট স্টার্চ থাকে সেগুলিতে থাকা ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলী-পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখে । এর পাশাপাশি, এর প্রিবায়োটিক ফাইবার এবং ব্যাকটেরিয়া স্বাস্থ্য বজায় রাখে ।

ডাঃ দিব্যা বলেন, ‘‘এটি এক ধরনের ফাইবার যা কিছু বিশেষ খাবারে পাওয়া যায় । স্বাভাবিক স্টার্চের তুলনায় রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ শরীরের জন্য বেশি উপকারী বলে মনে করা হয় । যেহেতু রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ হজম হতে বেশি সময় নেয়, তাই এর কণাগুলি আমাদের অন্ত্রে দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকে, তাই ভাল ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করে । যখন রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ খাওয়া হয়, তখন অন্ত্রে শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয়, যা কোলনের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । একই সময়ে, এটি এক ধরণের দ্রবণীয় ফাইবার হিসাবেও বিবেচিত হয়, যা ইনসুলিন সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে উপকারী । এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ।’’