হায়দরাবাদ: শীতের সময় অনেক রোগের ঝুঁকি নিয়ে আসে । এই দিনগুলিতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে । এমন পরিস্থিতিতে আজকের খারাপ জীবনধারা অনেক রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে । আজ কোলেস্টেরলও একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার সাথে অনেক মানুষ লড়াই করছে । শীতকালে এই সম্পর্কিত সমস্যা প্রায়শই বাড়তে শুরু করে (This related problem often starts increasing in winter)।