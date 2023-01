হায়দরাবাদ: বর্তমানে, চোখের স্ক্যান, রক্ত পরীক্ষা, আইরিস ট্র্যাকিং অ্যাপস, গন্ধ পরীক্ষা ইত্যাদি ডিমেনশিয়ার পর্যায়গুলি শনাক্ত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে । যাইহোক, আলঝাইমারের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্রাবের ফর্মিক অ্যাসিড উপাদান দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে । বলা হয় বেশি শতাংশে থাকলে তা ক্ষতিকর, কিন্তু যাদের কম তাদের মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে (Alzheimers can be detected)।

এই উদ্দেশ্যে, তারা কিছু মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ফর্মিক অ্যাসিডের শতাংশ অনুসারে তাদের চারটি বিভাগে ভাগ করেছিলেন এবং সেই লোকদের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করেছিলেন । এটি লক্ষ্য করা গিয়েছে যে যাদের এই অ্যাসিডের পরিমাণ কম তাদের অ্যামনেসিয়া কম । জার্নাল ফ্রন্টিয়ার্স ইন এজিং নিউরোসায়েন্সে বলা হয়েছে যে আলঝাইমার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে চিকিৎসা করা সহজ ।

আবহাওয়াও হার্ট স্ট্রোকের কারণ (The weather is also the reason for the Heart Stroke)

কার্ডিওলজিস্টরা সঠিক ব্যায়ামের অভাব, ধূমপান, ডায়াবেটিস এবং বিপি...কে হৃদরোগের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন । সেজন্য তারা সেসব বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করে হৃদরোগে মৃত্যু কমাতে সক্ষম হয়েছেন । কিন্তু বোস্টনের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে জলবায়ুও হৃদরোগে মৃত্যুর একটি কারণ এবং এটি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় তা বোঝা যাচ্ছে না । কারণ আপনি যখন পাঁচটি মহাদেশের 27টি দেশের 567টি শহরে গত পঞ্চাশ বছরে হৃদরোগে মৃত্যুর দিকে তাকান তারা বেশিরভাগই প্রচণ্ড তাপ, প্রচণ্ড ঠান্ডা ।

এটি বিদ্যমান আমলে ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে । এই দুই ধরনের আবহাওয়ার কারণে হৃৎপিণ্ডে রক্ত বহনকারী রক্তনালীগুলো সরু হয়ে যায়, যার ফলে হৃদযন্ত্র, স্ট্রোক, হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক এবং মৃত্যু ঘটে । বিশেষ করে শীতকালে এর হার অনেক বেশি । ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ডের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতি শতে একজনের মৃত্যু হয় আবহাওয়ার কারণে । অতএব, হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয় যেমন খুব বেশি বাইরে না যাওয়া এবং নিশ্চিত করা যে তাপমাত্রা এমনকি ঘরেও রয়েছে ।

