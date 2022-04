হায়দরাবাদ : যখন আমরা সাধারণত ধ্যান নিয়ে কথা বলি প্রথম যে কথাগুলি উঠে আসে তা হল- "আমি ধ্যান করতে পারছি না ৷" "আমি আমার মনকে ফাঁকা করতে পারছি না ৷" "যখনই আমি আমার মনকে শূন্য করার চেষ্টা করি, হাজার হাজার চিন্তা এসে ভিড় করে ৷" কেউবা এও বলেন, ধ্যান তাঁকে আরও উদ্বেগান্বিত করে দেয় ৷

আসুন একেবারে শুরু থেকে শুরু করা যাক । একেবারে সাধারণ যোগাসনে বসুন এবং প্রাণায়াম শুরু করুন ৷ এমন জায়গা বাছুন যেখানে কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না ৷ খোলা জায়গাও বেছে নিতে পারেন আপনি ৷

ধ্যানের উপকার (Some Benefits Of Meditation You Need To know):

ধ্যান চাপ, উদ্বেগ এবং নেতিবাচক ভাব কমায় : ধ্যান আপনার কাছে একটি বড় উপহার হয়ে উঠতে পারে যদি রোজ আপনি এটি অভ্যাস করেন ৷ স্ট্রেস দূর করতে এবং বাস্তব মুহূর্ত সম্পর্কে আরও সচেতন হতে লম্বা শ্বাসের ব্যবহার করুন ৷ মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং নেতিবাচকতা কখনও আগে থেকে বলে আসে না, কিন্তু ধ্য়ানের মাধ্য়মে আপনি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ৷ কেবল চোখ বন্ধ করে অবচলিতভাবে শ্বাস নেওয়া এবং ত্যাগ করারও একটি অসাধারণ প্রভাব রয়েছে বিশেষত যখন আপনি মারাত্মক চাপে রয়েছেন ৷ এটি আপনার অতিসক্রিয় মনকে শান্ত করতে সাহায্য় করে ৷ প্রতিদিন ধ্যান আপনার বিষন্নতাও কমাতে সাহায্য় করে ৷

লক্ষ্য স্থির রাখা, সৃজনশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায় : কর্মক্ষেত্রে আরও সৃজনশীল এবং উৎপাদনশীল হতে চান? তাহলে এখনই ধ্যান শুরু করুন! ধ্যান সৃজনশীল চিন্তাভাবনা এবং সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে । ধ্যান আমাদের চিন্তাভাবনা থেকে আমাদের আবেগকে আলাদা করতেও সাহায্য করে ৷ যা আমাদের আরও স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে এবং নতুন ধারণা বিকাশে সহায়তা করে । এটি আপনাকে লক্ষ্য স্থির করতে এবং মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে ৷ একইসঙ্গে আপনার মাল্টিটাস্কিংয়ের ক্ষমতাও উন্নত করে ।

আপনাকে আরও বুদ্ধিমান হতে সাহায্য় করে ধ্যান : আপনি যদি আপনার চিন্তাভাবনাগুলি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা না করেন এবং মন কী করছে তা বোঝার চেষ্টা না করলে, আপনি কখনওই আপনার অন্তর্নিহিত সত্ত্বা সম্পর্কে জানতে পারবেন না ৷ ধ্যান আমাদের শেখায় কীভাবে আমাদের অনুভূতি এবং আবেগ সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হয় ৷

ভাল ঘুমের ক্ষেত্রে সাহায্য করে : ধ্যানের বিভিন্ন কৌশল আপনাকে শান্ত করতে এবং চিন্তাভাবনাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে ৷ যা আপনার ঘুমের ক্ষেত্রে সাহায্য করে । এটি ঘুমিয়ে পড়ার আগের সময়টিকে ছোট করতে পারে ৷ আপনার ঘুম যাতে ভাল হয় তাতেও সাহায্য় করে ৷

বিভিন্ন আসক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে : ধ্যান মানসিক সচেতনতা বিকাশ করে ৷ ফলে ধ্যান আপনার অবাঞ্ছিত আবেগগুলির সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে। এটি আপনাকে আসক্তি থেকে পুনরুদ্ধার করতে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস পরিচালনা করতে এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত অভ্যাসগুলিকে বদলাতে সহায়তা করতে পারে ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : নিয়মিত ধ্যান আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে । এটি মস্তিষ্কের বামভাগের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটি বাড়ায়, যা আপনার ইমিউন সিস্টেমের জন্য দায়ী । এটাও পাওয়া গিয়েছে যে, যাঁরা রোজ ধ্যান করেন তাঁদের রক্তে অ্যান্টিবডির সংখ্যা বেশি থাকে, যা অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে ।