হায়দরাবাদ: প্রতিটি কাজের সপ্তাহের শুরুতে আপনার কি উদ্বেগ, দুঃখ বা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে যায় ? আপনি কি সোমবারে অনুপ্রাণিত বোধ করেন না ? আপনি সম্ভবত 'মানডে ব্লুজ'-এ ভুগছেন এবং আমরা জানি আপনি এটি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি সমাধান খুঁজছেন । এখানে 5টি টিপস দেওয়া হল যা আপনাকে ব্লুজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে (Tips to cope with Monday Blues) ৷

সপ্তাহান্ত শেষ হওয়ার আগে আপনার সমস্ত কাজ শেষ করুন

সপ্তাহান্ত শেষ হওয়ার আগে আপনার সমস্ত কাজ শেষ করুন (Finish all your work before the weekend ends): সোমবারের কাজের চাপ কমাতে অফিস ছাড়ার আগে শুক্রবার আপনি কী করতে পারেন তা বিবেচনা করুন । আপনি আরও সহজ পদ্ধতির সঙ্গে সপ্তাহান্তের পরে ধীরে ধীরে কাজে ফিরে যেতে পারেন ৷

সপ্তাহান্তে পর্যাপ্ত ঘুমান

সপ্তাহান্তে পর্যাপ্ত ঘুমান (Get enough sleep during the weekend): একটি বিশ্রামের রাতের ঘুম অপরিহার্য । কারণ এটি সপ্তাহের বাকি দিনগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে । একটি ভালো রাতের ঘুম, বিশেষ করে রবিবার রাতে, সোমবারে কাজে অনীহাবোধ এড়াতে সাহায্য করে ।

সোমবার সকালের মিটিং এড়িয়ে চলুন

সোমবার সকালের মিটিং এড়িয়ে চলুন (Avoid early morning meetings on Monday): যদি সম্ভব হয় তবে সোমবারে কোনও মিটিং করা এড়িয়ে চলুন যাতে আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা সপ্তাহে সহজে শুরু করতে পারেন ।

বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের পরে একটি পরিকল্পনা করুন

বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে কাজের পরে একটি পরিকল্পনা করুন (Make a post-work plan with friends or colleagues): সোমবার সন্ধ্যায় অপেক্ষা করার মতো কিছু থাকা হল মন্ডে ব্লুজের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি পদ্ধতি । প্রতি সোমবার, আপনি অফিসের জন্য একটি গ্রুপ ওয়ার্ক সংগঠিত করতে পারেন, যেমন বিকেলে স্ন্যাক্স বিরতি বা বন্ধুদের সঙ্গে রাতের খাবারের মতো আয়োজন করতে পারেন ।

সকালে ওয়ার্কআউট

সকালে ওয়ার্কআউট (Workout in the morning): জিমে একটি ভালো ওয়ার্কআউট সেশন বা এমনকি বাইরে দৌড়ানোর জন্য বের হওয়া গুড হরমোন নিঃসরণ করবে এবং আপনাকে বাকি দিনের জন্য প্রস্তুত করবে !

