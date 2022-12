হায়দরাবাদ: কম ক্যালোরি, উচ্চ ফাইবার এবং জলের উপাদানের কারণে ফল ওজন কমানোর একটি দুর্দান্ত হাতিয়ার । রোজ নিয়ম করে ফল খেলে ওজন কমার পাশাপাশি শরীরও ভালো থাকে (Fruits are useful for weight loss)।

ফলের মধ্যে ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান রয়েছে । শরীরের জন্য এই দুটিই প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন । ডাঃ. অর্চনা বাত্রা বলেন,"অনেক মানুষ ভুল উপায়ে ফল খায়, যা সংশোধন না করলে ভালোর চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে ।" ফল খাওয়ার সময় তিনি যে ভুলগুলি করেন তার একটি তালিকাও শেয়ার করেছেন ৷

অন্য কিছুর সঙ্গে ফল মেশানো:

অন্য যেকোনও খাবারের চেয়ে ফল দ্রুত ভেঙে যায় । অন্যান্য খাবারের সঙ্গে মেশানো হলে তা শরীরে আমা নামক টক্সিন তৈরি করতে পারে । তাই আলাদা করে সেবন করাই ভালো ।

ঘুমের আগে ফল খাওয়া:

ঘুমানোর 2-3 ঘন্টা আগে যে কোনও কিছু এড়িয়ে চলা ভাল কারণ এটি হজম প্রক্রিয়াকে বিরক্ত করে । এটি ফলের ক্ষেত্রেও সত্য । শোওয়ার আগে ফল খেলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে এটি খুব বেশি চিনি নিঃসরণ করে, যা শরীর বিশ্রামের সময় শক্তির মাত্রা বাড়ায় । রাতে আমাদের পুষ্টির শোষণ এবং শোষণ করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় । এ ছাড়া গভীর রাতে ফল খেলে অ্যাসিডিটির লক্ষণ দেখা দিতে পারে । ফলগুলি সন্ধ্যার নাস্তা হিসাবে খাওয়া উচিত পরে নয় ।

ফলের পরই জল নয়:

শুধু শিশুরা নয়, বড়দেরও প্রায়শই ফল খাওয়ার পরপরই জল পান করতে দেখা যায় । ফল খাওয়ার পর জল পান করলে পাচনতন্ত্রের pH মাত্রা ভারসাম্যহীন হতে পারে, বিশেষ করে তরমুজ, ক্যান্টালুপ, শসা, কমলা এবং স্ট্রবেরির মতো জলের উপাদানযুক্ত ফল খাওয়ার পর জল পান করা এড়িয়ে চলুন ।

খোসা না খাওয়া:

ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির ক্ষেত্রে খোসা প্রায়শই সেরা অংশ । যেমন আপেলের খোসায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন সি এবং এ থাকে ।

