রায়গঞ্জ, 5 ডিসেম্বর : পরিচিত মেয়েতে নিয়ে টানাপোড়েনের জেরে নাবালক ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা করল বন্ধু (minor student was hacked to death by his friend) । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া থানার মাটিয়ারি গ্রামে । ইসলামপুরের পুলিশ সুপার শচীন মক্কার জানিয়েছেন, বান্ধবীঘটিত সমস্যার জেরেই ওই ছাত্রকে খুন করা হয়েছে । ঘটনায় অভিযুক্ত অমিত বিশ্বাস নামে মৃতের ওই বন্ধুকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশি জেরায় অভিযুক্ত খুনের কথা স্বীকার করেছে । ধৃতকে আজ জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়েছে ।