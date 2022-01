রায়গঞ্জ, 5 জানুয়ারি : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের দশতলা বিল্ডিংয়ের কাঠামো তৈরি হয়ে গিয়েছে কয়েকবছর হতে চলল । কিন্তু বাকি কাজ এখনও অধরা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিষয়টি জানাতেই দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ তিনি। গত বছর 7 ডিসেম্বর রায়গঞ্জ কর্নজোড়ায় অডিটোরিয়াম হলে প্রশাসনিক বৈঠকেই সংশ্লিষ্ট এইচ আর ডি সি দফতর সচিবকে সরকারি টাকায় নির্মাণের কাজে ঢিলেমি নিয়ে ধমক দেওয়ার পাশাপাশি দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে খুশী রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (Raiganj University Officials are happy that CM Mamata Banerjee has given the order to finish the work of the unfinished building )।

২০১৫ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন । ঠিক তার পরের বছর থেকেই শুরু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পঠনপাঠন । এর পাশাপাশি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সুবিশাল দশতলা ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ভবনটির কাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরেও দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে বাকি কাজ । ফলে শুরু করা যাচ্ছে না নতুন ভবনে পঠনপাঠন-সহ অন্যান্য কাজ ।

মমতার তৎপরতায় শুরু ভবনের নির্মাণ কাজ, খুশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

গত বছর ৭ ডিসেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়গঞ্জ কর্নজোড়ায় অডিটোরিয়াম হলে দুই দিনাজপুর জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন । সেই বৈঠকেই রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজের কথা তুলে ধরেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার । তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করার নির্দেশ দেন । রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণাতেই বিশ্ববিদ্যালয় গঠন হয়েছে । উচ্চশিক্ষার ব্যাবস্থা হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ছেলেমেয়েদের । এই মুহূর্তে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মীয়মান দশতলা বিল্ডিংয়ের কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকার বিষয়টি প্রশাসনিক বৈঠকে তুলে ধরার পরই মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত এই কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে আমরা ভীষণ খুশি ।"