রায়গঞ্জ, 7 ডিসেম্বর : স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য যাতে দ্রুত ঋণ পেয়ে যায় সেজন্য টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় (Mamata Banerjee directs to make a task force on students credit card issue in Raiganj)। রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্য শিক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মনীশ জৈনকে মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷

দ্রুত ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যাতে প্রয়োজনীয় ঋণ পায়, সেবিষয়ে শিক্ষা দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড চালু করেছেন (Student credit card was inaugurated by Mamata Banerjee in June)। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ছাত্রছাত্রী স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন।

এরমধ্যে ৫৮ হাজার ছাত্রছাত্রীকে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণও পাইয়ে দিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর। কিন্তু এখনও কেন বাকি আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীরা এই সুবিধা পায়নি, তা রায়গঞ্জ অডিটোরিয়াম রিভিউ মিটিংয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে জানতে চান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করার নির্দেশ দেন তিনি।