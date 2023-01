আগুন লাগার তিনদিন পার, এখনও পুড়ছে পাটের গুদাম

রায়গঞ্জ, 4 জানুয়ারি: তিনদিন হতে চলল এখনও আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি দমকলের ইঞ্জিন (Fire is Still Burning after Three Days)। রায়গঞ্জের মণিপাড়া এলাকায় একটি পাটের গুদামের বিধ্বংসী আগুন লাগে রবিবার ৷ বুধবার সন্ধের মধ্যে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে বলে জানিয়েছেন উত্তর দিনাজপুর জেলার ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার স্বপন কুমার দাস।

তিনি এদিন বলেন, "রায়গঞ্জ, ডালখোলা, কালিয়াগঞ্জ ও মালদার দমকল কর্মীদের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের পরিশ্রমে অনেকটা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে ৷ কিন্তু আজকে সন্ধের মধ্যে আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব ৷ ধোঁয়ার জন্য আমাদের কর্মীরা ভিতরে ঢুকতে পারছিল না ৷" অন্যদিকে, অনেকটাই আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পেরেছে স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ উল্লেখ্য, রবিবার রায়গঞ্জ থানার সোহারই মোড় এলাকার মণিপাড়ায় একটি পাটের গুদামে বিধ্বংসী আগুন লেগে যাওয়ায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রায়গঞ্জের দু'টি ইঞ্জিন ও পরে কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা ও মালদা থেকে আরও 5টি ইঞ্জিন এসে পৌঁছয়। বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় গুদামে মজুত করা বিপুল পরিমাণ পাট (Fire is Still Burning after Three Days at Jute Godown)। সঙ্গে দু'টো লরিও আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তবে আগুন লাগার কারণ এখনও পরিষ্কার নয়।

দমকলের 7টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালালেও কব্জা করতে পারেনি পাটের গুদামের আগুন। জেসিবি দিয়ে পাটগুলি সরিয়ে দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন এখনও। মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার স্বপন কুমার দাস জানান, ধোঁয়ার জন্য দমকলের কর্মীদের ভিতরে ঢুকতে অসুবিধা হচ্ছে জেসিবিও ঢুকতে পারছে না। কিন্তু আশা করা যাচ্ছে, বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে ৷ অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দা অনুপ দাস বলেন, "এই দু'দিন খুব আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটিয়েছি। দমকলের কর্মীরা ও পুলিশ এখনও আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই গুদামের পাশেই ছিল আমাদের পাড়া। তাই আমরা আতঙ্কে ছিলাম যদি এই আগুন আমাদের পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে।" সবমিলিয়ে আগুন সম্পূর্ণ না-নিভলেও বুধবার আতঙ্ক থেকে অনেকটাই মুক্ত স্থানীয়রা।