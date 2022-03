সেবাগ্রাম (জলপাইগুড়ি), 8 মার্চ : পাকা রাস্তা ও নর্দমার দাবি জানিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সেবাগ্রামের বাসিন্দারা ৷ দাবিমতো পাকা রাস্তা ও নিকাশির জন্য নর্দমা তৈরি হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু, এই রাস্তা ও নর্দমার জেরে বন্ধ হয়েছে পানীয় জল ৷ রাস্তা করতে গিয়ে জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল সাময়িকভাবে ৷ কিন্তু, সেই জলের লাইন আর জোড়া লাগেনি ৷ ফলে গত কয়েকদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার পশ্চিম সেবাগ্রামের বাসিন্দারা (Drinking Water Problem in Sebagram of Jalpaiguri) ৷ তাই জলের লাইন চালু করার দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন গ্রামবাসীরা (Villagers Showing Agitation Demand for Restarting Water Line) ৷

জলপাইগুড়ির পশ্চিম সেবাগ্রামে 42টি পরিবার রয়েছে ৷ ধীরে ধীরে গরম পড়ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে পানীয় জলের সমস্যায় মাথা হাত গ্রামবাসীদের ৷ অভিযোগ বাড়ির সামনে জলের কল থাকলেও গত চারমাস ধরে তাঁরা জল পাচ্ছেন না ৷ পানীয় জলের জন্য প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ হেঁটে জল আনতে যেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের ৷ সমস্যা হল এতে বাড়ির বয়স্করা সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়ছেন ৷ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের তরফে প্রত্যেক বাড়িতে ক্লে’র ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, কাজ শেষ হয়ে গেলেও জলের লাইন চালু করা হয়নি বলে অভিযোগ ৷

পাকা রাস্তার কাজ শেষেও চালু হয়নি পানীয় জলের লাইন, আন্দোলনে গ্রামবাসীরা

বিষয়টি বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েতে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের ৷ পরবর্তী সময়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরে বিষয়টি জানান গ্রামবাসীরা ৷ তারা পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেয় ৷ কিন্তু, তার পরেই বহুদিন হয়ে গিয়েছে, কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসীরা ৷ এই পরিস্থিতিতে পানীয় জলের লাইন চালু করার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন পশ্চিম সেবাগ্রামের বাসিন্দারা ৷