রায়গঞ্জ, 28 অক্টোবর: দীক্ষাগুরুর বাড়িতে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনা ৷ কয়েকঘণ্টা যেতে না যেতেই নাকাশিপাড়ায় মৃত পাঁচজনের পরিচয় পেল পুলিশ(deceased in the Nakashipara Accident Belong to the Same Family Says Police)৷ মৃতদের নাম বিদ্যুৎ রায় (38), মা পারুল রায় (68), ছেলে আসুশমান রায় (5) ও অর্কপন্ন্য রায় (10) ও মামা মুকুল সরকার (56)৷ এদের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার জামবাড়ি কালিবাড়ি এলাকায় । প্রত্যেকে একই পরিবারের সদস্য ৷ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার জামবাড়ি কালিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিদ্যুৎ রায় রাত সাড়ে 3টের নাগাদ তাঁর মা, দুই ছেলে ও মামাকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে নবদ্বীপ ধামে দীক্ষাগুরুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন । এরপর সকালে নাকাশিপাড়া থানার 34 নম্বর জাতীয় সড়কের টোল প্লাজা থেকে কিছুটা দূরে বিদ্যুৎ রায়ের গাড়ি পৌঁছলে উলটো দিক থেকে আসা লরিটির গতিবেগ বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুৎ রায়ের গাড়িটিকে সামনাসামনি ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের ।

নাকাশিপাড়া দুর্ঘটনায় মৃতের দাদার বক্তব্য

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ ৷ সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁদের প্রত্যেককে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ ঘটনায় জামবাড়ি কালিবাড়ি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

এই বিষয়ে মৃত বিদ্যুৎ রায়ের দাদা স্বপন রায় জানান, ভাইয়ের সঙ্গে আমার রাত সাড়ে 10টার দিকে শেষ কথা হয় । তারপরে আর হয়নি । সকালে শুনতে পাই তাদের গাড়িটিকে লরিতে ধাক্কা মেরেছে । গাড়ির মধ্যে ভাই ছাড়াও মা পারুল রায়, মামা মুকুল সরকার ও দুই ভাইপো আসুশমান রায় আর অর্কপন্ন্য রায় ছিল ।

