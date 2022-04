রায়গঞ্জ, 11 এপ্রিল : বিস্কুট কিনে দিলেও নিতে চায়নি দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ৷ এরপর জোর করে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে (After Rape Attempt to Murder a Minor Girl at Raiganj) । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানা এলাকায় (Minor Girl Rape at Raiganj) । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে ওই যুবকের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও অভিযুক্তকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ । ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত মুজফ্ফর আলি নামে ওই যুবক । তার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ ।



রায়গঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা পেশায় শ্রমিক ৷ তাঁর মেয়ে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী । রবিবার দুপুরে বাইরে বেরিয়েছিল ওই ছাত্রী ৷ তখন ওই গ্রামেরই যুবক মুজফ্ফর আলি তাকে ডেকে বিস্কুট দিতে চাইলে সে নিতে রাজি হয়নি । এরপর অভিযুক্ত ওই যুবক তাকে জোর করে বাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ । এমনকি ওই শিশুর চোখে তেল দিয়ে দেওয়া হয় ৷ ঘটনার কথা কাউকে জানালে গলায় ছুরি ধরে খুনের হুমকিও দেয় বলে জানায় নির্যাতিতা ৷ জোর জবরদস্তির জেরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লাগে বাচ্চাটির ৷

এরপর শিশুটি ছুটে বাড়িতে এসে গোটা ঘটনাটি তার মাকে জানায় । অভিযুক্ত ওই যুবকের বাড়ি গিয়ে নির্যাতিতার মা দেখেন তখনও কেবল অন্তর্বাস পরে রয়েছে অভিযুক্ত এবং বাড়ি থেকে তাকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে ৷ এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতার পরিবার ৷ শিশুটিকে রায়গঞ্জ জেলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ।

এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত মুজফ্ফর আলি । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা কবির আলি বলেন, "আগেও গ্রামে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু তখনও কোনও বিচার হয়নি । ফের এমন ঘটনা ঘটল ৷ আমরা চাই মুজফ্ফর আলির উপযুক্ত শাস্তি হোক ৷"

