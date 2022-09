বনগাঁ, 3 সেপ্টেম্বর: ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক খাইয়ে বছর সতেরোর এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷ দুই যুবককে গ্রেফতার করল উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ থানার পুলিশ (Allegation of rape of a minor) ৷ ধৃতদের নাম শ্যামল দাস ও মিলন সরকার ৷ শুক্রবার রাতে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ শনিবার তাদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ থানা এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়ি বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল ওই নাবালিকা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই আত্মীয়ের পরিচিত দুই যুবক তাকে এলাকার একটি গানের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের করে । অভিযোগ, অনুষ্ঠানে না নিয়ে গিয়ে এলাকার একটি খালপাড়ে ওই নাবালিকাকে নিয়ে যায় তারা । সেখানে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাওয়ানো হয় নাবালিকাকে ।

পানীয় খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পরলে ওই দুই যুবক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায় বলে অভিযোগ (Allegation of Gang Rape) । বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ায় তাকে খুঁজতে বের হন পরিবারের সদস্যরা । তখনই খালপাড় থেকে অচৈতন্য অবস্থায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয় । বাড়ি ফিরে গোটা ঘটনা জানায় ওই নাবালিকা ৷ পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয় ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে (two arrests in allegation of rape of a minor) ৷