পেট্রাপোল (উত্তর 24 পরগনা), 18 জুন : ব্লিচিং পাউডার বোঝাই ট্রাকে আগুন লেগে বিপত্তি পেট্রাপোল সীমান্তে ৷ আগুন ছড়িয়ে পড়ে আইসিপি-র ট্রাক টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা আরও তিনটি পণ্যবাহী গাড়িতে (Trucks caught fire at Petrapole ICP in North 24 Pargana) ৷ তার মধ্যে দু’টি লরি সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (Petrapole Clearing and Forwarding Agents Association) ৷ আর একটি গাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ব্লিচিং পাউডার বোঝাই লরি এবং বাকি দু’টি লরিতে থাকা সমস্ত পণ্য পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ ভোর রাতে আইসিপি-র ট্রাক টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা লরি থেকে ধোঁয়া দেখতে পান কয়েকজন ৷ খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে যান প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷ খবর দেওয়া হয় দমকলে ৷ একটি ইঞ্জিন প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

এ বিষয়ে পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, ‘‘দাঁড়িয়ে থাকা ব্লিচিং পাউডারের গাড়ি থেকে প্রথমে আগুন লেগে যায় ৷ পড়ে সেই আগুন পার্শ্ববর্তী আরও দু’টি গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে ৷ ফলে তিনটি গাড়ির সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ তবে, প্রশাসনের তৎপরতা খুবই প্রশংসনীয় ছিল ৷ তা না হলে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারত ৷’’

কার্তিক চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, দিন দিন ব্লিচিং পাউডারের গাড়ি তাঁদের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷ তবে, এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানাতে চাননি তিনি ৷