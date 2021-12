ডায়মন্ডহারবার, 17 ডিসেম্বর : আরও একবার প্রকাশ্যে এল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব । দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসার জেরে দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ডহারবার পুরসভার পাশে ডোমপাড়ায় গুলিবিদ্ধ হলেন যুব তৃণমূল কর্মী বিশাল খেয়ারি । খুব কাছ থেকে বিশালকে গুলি করা হয় । তড়িঘড়ি ডায়মন্ডহারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে (TMC inner clash comes in to focus as a worker shoots another)।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পায়ে গুলি লেগেছে বিশালের । তবে অপারেশনের পর আপাতত তিনি বিপদমুক্ত । ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় শহরজুড়ে । এই ঘটনায় জড়িত তিনজনকে আপাতত গ্রেফতার করেছে ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশ ৷ ধৃতদের নাম সৌরিশ দে, বুদ্ধদেব চিত্রকর ওরফে ডোঙা এবং রাজেশ পান্ডে । প্রত্যেকেই ডায়মন্ডহারবার পুরসভা এলাকার 12 নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ।

খবর অনুযায়ী একসঙ্গে খাওয়া দাওয়ার সময় তাঁদের মধ্যে বচসা শুরু হয় । আর এই বচসা থেকেই বিশালের ওপর গুলি চালিয়ে দেয় অভিযুক্তরা ৷ যদিও সৌরিশের দাবি, তার বিরুদ্ধে দলীয় চক্রান্ত চলছে ৷ তিনি নাকি আদৌ গুলি চালায়নি ৷ কি কারণে গুলি চলল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।