বীজপুর (হালিশহর), 7 সেপ্টেম্বর: চিটফান্ড মামলায় সিবিআইয়ের কাছে দ্বিতীয়বার সময় চাইলেন বীজপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সুবোধ অধিকারী । আজ সকাল দশটায় তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয় । কিন্তু হাজিরা না দিয়ে তাঁর আইনজীবী মারফত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে চিঠি পাঠান এবং অতিরিক্ত সময় চেয়েছেন (Bijpur TMC MLA Subodh Adhikary wants more time from CBI) ৷ প্রথমবার সুবোধ অধিকারীকে তলব করার পর তিনি সিবিআইয়ের কাছ থেকে 15 দিনের সময় চেয়েছিলেন । কিন্তু সেই সময় না দিয়েই তৃণমূল নেতাকে দ্বিতীয় বারের নোটিস পাঠায় সিবিআই ৷ বুধবার আরও সময় চাইলেন তৃণমূল বিধায়ক ।

সন্মার্গ চিট ফান্ড মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূল নেতা রাজু সাহানি ৷ তিনি আবার হালিশহর পৌরসভার পৌরপ্রধান । সেই ঘটনার তদন্তে নেমে 4 অগস্ট, রবিবার বীজপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুবোধ অধিকারী ও তাঁর ভাই কাঁচরাপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান কমল অধিকারীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই ৷ এদিন হালিশহরের মোট 6 টি জায়গায় ম্যারাথন অভিযান চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা ৷ জানা গিয়েছে, তবে দীর্ঘ 10 ঘণ্টার পর ফাঁকা হাতেই ফিরতে হয়েছে সিবিআই কর্তাদের (CBI gives NIL Certificate after to Bijpur TMC MLA House) ।

তবে সূত্রে জানা গিয়েছে, সুবোধ অধিকারীর হালিশহর এবং উত্তর কলকাতার একাধিক ফ্ল্যাটে, একাধিক অফিসে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছে সিবিআই । তৃণমূল বিধায়ক কীভাবে কোটি কোটি টাকার মালিক হলেন, তা জানতে তাঁকে আজ সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছিল । এবার তৃতীয় দফায় নোটিশ পাঠানো হবে কি না, এই ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, বলেই জানা গিয়েছে ।

রবিবার সিবিআই তল্লাশির কিছুক্ষণ পরেই সুবোধ অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক । সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "সিবিআই (CBI) অফিসারদের আমি এক ইঞ্চি দোষ দিই না ৷ তাঁদের উপর রাজনৈতিক চাপ আছে ৷ তাই তাঁর বাধ্য হচ্ছেন ৷" তল্লাশিতে সিবিআই কিছু পেয়েছে কি না, তার উত্তরে মন্ত্রী বলেন, "পেলে কী করত, আপনারা জানেন না !" বিধায়াক সুবোধ অধিকারী জানান, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে ৷ তাই মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক যা বলার বলে দিয়েছেন ৷ তাঁর কোনও নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেফতার করেনি সিবিআই (Central Bureau of Investigation) ৷ বীজপুরের বিধায়ক বলেন, "আমার এবং আমার স্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে ৷ কোথাও কিছু না পেয়ে প্রতিটি বাড়িতে 'NIL' লিখে আমাদের কাগজ জমা দিয়ে দিয়েছে ৷"

