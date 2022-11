দেগঙ্গা, 5 নভেম্বর :'দুয়ারে সরকার' ক‍্যাম্পের অদূরে বোমাবাজি ঘটনায় শনিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গা । ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব বলে অভিযোগ । সেই দ্বন্দ্ব আরও উস্কে দিয়েছে দলেরই এক পক্ষ । যেখানে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে তার থেকে দুয়ারে সরকার ক‍্যাম্পের দূরত্ব মাত্র 500 মিটার । একটি আমবাগানের মধ্যে ঘটে এই বোমাবাজি । ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে কলসুর পঞ্চায়েত এলাকায় । ঘটনার পরপরই বন্ধ করে দেওয়া হয় দুয়ারে সরকার ক‍্যাম্পটি (bombing near Duare Sarkar Camp in Deganga) । যদিও বোমা নয়,চকলেট বোমা ফেটেছে বলে দাবি পুলিশের (TMC Inner Clash in Deganga)।

দেগঙ্গায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয় । এর আগেও দুই গোষ্ঠীর ঝামেলায় সেখানে গন্ডগোল হয়েছে । এর জেরে উত্তালও হয়েছে এলাকা । ঝামেলা মেটাতে সেই সময় হস্তক্ষেপও করতে হয়েছিল তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বকে । কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতির এতটুকু বদল ঘটেনি বলে অভিযোগ । পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন শাসকদল গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত হয়ে পড়ছে । আর তা স্পষ্ট এদিনের ঘটনা থেকেই (bombing in Deganga )।

আরও পড়ুন: সশরীরে হাজিরার আবেদন খারিজ, এরপর সায়গলের ভার্চুয়াল শুনানি

জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে কলসুর অঞ্চল সভাপতি গফফার আলি মোল্লা এবং অঞ্চল সদস্য শাহাবুল সরদারের অনুগামীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল । সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে শনিবার দুপুরে । অভিযোগ, গফফারের অনুগামীরাই এদিন বোমাবাজি করে ফকিরপাড়ার দুয়ারে সরকার ক‍্যাম্পের ঠিক পাশে । বোমাবাজির মূল টার্গেটে ছিলেন তাঁরই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা শাহাবুল সরদার । এমনটাই দাবি করেছেন কলসুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান অজয় বৈদ‍্য ।

তিনি বলেন,"দুয়ারে সরকার ক‍্যাম্পের কাজকর্ম নিয়ে এদিন সকাল থেকেই ব‍্যস্ত ছিলাম । তখনই দু'জন এসে বলল কয়েকজন মিলে বোমাবাজি করছে ক‍্যাম্পের ঠিক পাশে । ওদের হাতে নাকি পিস্তলও ছিল । শাহাবুলকে মারতেই অঞ্চল সভাপতি গফফারের লোকজন এমন ঘটনা ঘটিয়েছে । এটা কাঙ্ক্ষিত নয় ৷" যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কলসুর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি গফফার আলি মোল্লা । তাঁর কথায়,"ঘটনার সময় আমি এলাকার বাইরে ছিলাম । কিছুই জানি না । ফিরে এসে শুনলাম চকলেট বোমা ফেটেছে । আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে দলেরই একাংশ । বিষয়টি দলের জেলা নেতৃত্বকে জানাব ৷"