বনগাঁ, 26 ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেস প্রার্থীকে মারধর করার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল বনগাঁ পৌরসভার 3 নম্বর ওয়ার্ডে (Congress Candidate in Ward No 3 of Bangaon Municipality Attacked by TMC) ৷ ঘটনার প্রতিবাদে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা ৷ শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ বনগাঁ থানার সমনে বেশ কিছুক্ষণ সময় বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷ 3 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী মলয় আঢ্যের দাবি, বনগাঁ পৌরসভার বিদায়ী প্রশাসক তথা তৃণমূল প্রার্থী গোপাল শেঠের লোকজন এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শাসক শিবির ৷

মলয়বাবু জানিয়েছেন, এদিন রাতে 3 নম্বর ওয়ার্ডের ফুলতলা কলোনির রাখালদাস স্কুল এলাকায় কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে চায়ের দোকানে বলছিলেন তিনি ৷ সেই সময় তৃণমূলের বেশ কয়েকজন এসে তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে ৷ তাঁরা তাঁকে ধাক্কা মারে বলেও অভিযোগ (TMC Allegedly Attack on Congress Candidate in Bangaon) ৷ তাঁর কর্মীদেরও মারধর করে করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ কংগ্রেস প্রার্থী দাবি করেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বুঝে গেছেন তিনি হেরে যাবেন ৷ তাই আমার উপর হামলা করছেন ৷ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন ৷’’

বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কংগ্রেস

প্রার্থীর উপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজিত হয়ে পরে কংগ্রেস কর্মী সমর্থক ৷ তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে থানার সামনে বিক্ষোভ করতে থাকেন ৷ পরবর্তীতে মলয় আঢ্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ৷

আরও পড়ুন : Bengal Civic Polls 2022 : "ক্ষমতা থাকলে ইভিএম ভেঙে দেখাক", অর্জুন সিংকে পাল্টা হুঙ্কার জ্যোতিপ্রিয়র

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছে, ‘‘এলাকার মধ্যে দিয়ে তৃণমূলের বাইক বাহিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ বাসিন্দাদের ভয় দেখাচ্ছে ৷ আমরা এলাকায় শান্তি চাই ৷’’ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের বনগাঁ নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম বিরোধীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে ৷ আমারা ওই সমস্ত প্রার্থীদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যের রাখছি না ৷ হারের ভয়ে এলাকার মানুষের সিমপ্যাথি আদায়ের জন্য মিথ্যা সাজিয়ে অভিযোগ করছেন ৷ হারের দায় থেকে মুখ লুকানোর জায়গায় খুঁজছে ৷’’

আরও পড়ুন : Madan on Suvendu : শুভেন্দুকে সাবধান হয়ে যাওয়ার হুমকি মদনের, পালটা চ্যালেঞ্জ অর্জুনের

প্রসঙ্গত, বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধানের পর মেয়াজ শেষে প্রশাসক হয়েছিলেন শংকর আঢ্য ৷ পরবর্তীতে তাঁকে সরিয়ে প্রশাসক করা হয় গোপাল শেঠকে ৷ তার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে দু’জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে ৷ তৃণমূলের একাংশের দাবি, তার পর থেকে দু’জনকে এক মঞ্চে দেখা যায়নি ৷ পৌরভোটে (Bengal Election 2022) শংকর প্রার্থীর দাবিদার থাকলেও, তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করেনি ৷ তাঁর জায়গায় 4 নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না আঢ্য ৷ শংকরের মেয়ে ঋতুপর্ণা আঢ্য 17 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেসের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন ৷ ভাই মলয় আঢ্য 3 নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসের প্রার্থী ৷ আর এই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল শেঠ ৷