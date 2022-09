টিটাগড়, 18 সেপ্টেম্বর: টিটাগড় স্কুলে বিস্ফোরণ কাণ্ডে (Titagarh Bomb Blast) ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে চারজন ৷ শনিবার রাতে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ৷ এবার সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ ধৃত তিনজন নাকি টিটাগর ফ্রি ইন্ডিয়া হাই স্কুলের পড়ুয়া ছিলেন ৷ এদিন পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া (Police Commissioner of Barrackpore Alok Rajoria) একথা জানান ৷

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত চারজনের নাম মহম্মদ আরিয়ান, বাবলু, সাদিক ও রেহান । ওরন পাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ রেহানের বাড়ি থেকে দশটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ (Ten bombs recovered from the house of accused) । জানা গিয়েছে, স্কুলের উলটোদিকে ছয় তালা বিল্ডিং থেকে বোমা ছোড়া হয়েছিল। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের থেকে এই তথ্য যাচাই করা হবে বলে জানান পুলিশ কমিশনার ।

অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে তিনজন ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র (Ex students of the school) । ধৃতদের রবিবার ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হবে ৷ পুলিশ 14 দিনের জেল হেফাজত চাইবে । এরপর এই ঘটনায় আর কে কে জড়িত আছে, তা খতিয়ে দেখবে তারা ৷ প্রাথমিকভাবে স্কুলের বর্তমান ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এই বোমা ছোড়া হয় বলে অনুমান পুলিশের ।

প্রসঙ্গত, শনিবার বেলা 11.30টা নাগাদ ক্লাস চলছিল সাউথ স্টেশন রোডের ফ্রি ইন্ডিয়া হাই স্কুলে (Bomb Blast in School) । আচমকাই স্কুলের ছাদে বিস্ফোরণ হয় ৷ বিকট আওয়াজের তীব্রতায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায় পড়ুয়াদের মধ্যে । আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যেও । এরপরই পুলিশ তদন্তে নেমে 24 ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করে 4 জনকে (four arrested by police) ৷ ঘটনাস্থলে যান ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া ৷ তারপরই তিনি জানান, গোটা ঘটনার ফরেনসিক তদন্ত করা হবে ৷