হাবড়া, 15 ফেব্রুয়ারি : "শুধু স্লোগান নয় শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলা হয়েছে । তৃণমূল কর্মীদের এই স্লোগানটা দক্ষিণ কলকাতার শান্তিনিকেতনের সামনে গিয়ে দিতে বলুন । ওর থেকে বড় চোর পশ্চিমবঙ্গে আর কেউ নেই ।" আশুতোষ কলেজের সামনে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ।

সোমবার উত্তর 24 পরগনার হাবড়া, অশোকনগর ও কল্যাণগড় পৌরসভায় প্রচারে আসেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar in Habra During Election Campaign) । এদিন তিনি অশোকনগর 21 নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সারার পর হাবড়া পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে প্রচার করেন । প্রচারের মাঝে তিনি বলেন, "চার পৌরনিগমে ভোট হয়নি । আগামী পৌর নির্বাচনে আমরা যেখানে প্রতিরোধ করতে পারব সেখানে ভাল লড়াই হবে । আর যেখানে পারব না সেখানে এই পুলিশ প্রশাসন ভোট করতে দেবে না । যেখানে আমাদের শক্তি আছে, সেখানে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব ।"

হাবড়ায় প্রচারে এসে নাম না করে অভিষেককে আক্রমণ সুকান্তর



আশুতোষ কলেজের সামনে শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে বিরোধী দলনেতা এইভাবে আক্রান্ত হয়েছেন । এই রকম ঘটনা ভূ-ভারতের কোথাও ঘটে না। এখানে যে গণতন্ত্র নেই তা আর একবার প্রমাণিত।" এই ঘটনায় নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "শুধু স্লোগান দিলে কিছু বলার ছিল না । কিন্তু ওখানে শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করা হয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসের যারা স্লোগান দিচ্ছে তাদের বলুন দক্ষিণ কলকাতার শান্তিনিকেতনের সামনে গিয়ে স্লোগান দিতে । কারণ, ওর থেকে বড় চোর আর পশ্চিমবঙ্গে আর কেউ নেই ।"

