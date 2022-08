বারাসত, 28 অগস্ট: বুকের সামনে ও পিছনে জ্বলজ্বল করছে প্রতিবাদের ব‍্যানার । পিঠের পিছনে গোঁজা রয়েছে টিএমসিপির পতাকাও । সেই অবস্থাতেই পায়ে হেঁটে পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ‍্যাসের মূল্যবৃদ্ধির অভিনব প্রতিবাদ জানাচ্ছেন শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের কর্মী সাহিল শেখ (Sahil Protest Against Increase in Price of Petrol)। তাও দু-এক কিলোমিটার নয়, 360 কিলোমিটার । মালদা থেকে এই পথ অতিক্রম করে তিনি কলকাতায় পৌঁছনোর চ্যালেঞ্জ তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে । ইতিমধ্যে মালদা থেকে পাড়ি দিয়ে সাহিল পৌঁছে গিয়েছেন উত্তর 24 পরগনা জেলার সদর শহর বারাসতে । তাঁর অভিনব প্রতিবাদকে কুর্নিশ জানাতে শনিবার ওই টিএমসিপি কর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সংগঠনের তরফে ।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অভিনব পথ বেছে নিলেন সাহিল

বুকে ও পিঠে ব‍্যানার ঝুলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি 29 অগস্ট কলকাতার ছাত্র সমাবেশে যোগ দিতে চান টিএমসিপি-কর্মী সাহিল । সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাও রয়েছে তাঁর । দিদির সঙ্গে দেখা করে সাহিল বার্তা দিতে চান গোটা ছাত্র সমাজের ভরসা রয়েছে তাঁর ওপরে । আগামী একশো বছরেও মমতা বন্দোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে বিরোধীরা সরাতে পারবেন না বলেও মনে করেন টিএমসিপির এই কর্মী । পথে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তেমনটাই ধারণা হয়েছে সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী সাহিলের ।

মালদা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা সাহিল শেখ । কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে 15 অগস্ট মালদা থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেন তিনি । সঙ্গী বলতে একটি দলীয় ঝান্ডা । গুটি কয়েক প্রতিবাদের ব‍্যানার । যার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রতিবাদের 360' । অর্থাৎ মালদা থেকে 360 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সাহিল কলকাতায় পৌঁছনোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন পায়ে হেঁটে । সেই দূরত্বের বেশিরভাগ পথই তিনি অতিক্রম করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে । বাকি দু'দিনের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে টিএমসিপির ছাত্র সমাবেশে যোগ দেবেন দলীয় এই কর্মী । শনিবার বারাসতে পৌঁছনোর পর এমনই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি ।

সাহিলের কথায়, "দীর্ঘ এই পথ অতিক্রম করতে গিয়ে পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছে । মাঝেমধ্যে যন্ত্রণাও হচ্ছে । সেই কারণে ওষুধপত্র রাখতে হয়েছে সঙ্গে । তবে নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে অবিচল রয়েছি । শনিবার বারাসত থেকে দমদম এয়ারপোর্ট গেটে পৌঁছব । তারপরের দিন শিয়ালদায় পৌঁছে ছাত্র সমাবেশে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ৷"এদিকে, সাহিলের অভিনব আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাহবা দিতে ভোলেননি বারাসত শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি লিঙ্কন মল্লিক ।