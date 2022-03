বসিরহাট, 19 মার্চ : দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত আরপিএফ ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ-হাসনাবাদ শাখার বসিরহাট রেল স্টেশনে (RPF Attacks by Miscreants at Basirhat Rail Station) । গোলমালের সময় গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঘটনাস্থল থেকে কার্তুজের একটি খোল উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ । আরপিএফের চার জন আহত হয়েছেন (Four RPF Personnel Injured) ৷ দু’জন হাসপাতালে ভর্তি ৷ আহতদের মধ্যে বসিরহাট রেল স্টেশনে আরপিএফের ওসি বিনয় রায়ও রয়েছেন ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যায় বসিরহাট রেল স্টেশনের (Basirhat Rail Station) স্টাফ কোয়ার্টারের সামনে ডিউটি করছিলেন আরপিএফের দুই কনস্টেবল । সেই সময় তাঁদের উপর হঠাৎই চড়াও হয় একদল যুবক । অভিযোগ, তারা 5-6 জন মিলে ওই দুই কর্মরত কনস্টেবলকে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে । গন্ডগোলের আওয়াজ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট রেল স্টেশনের আরপিএফের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বিনয় রায় ।

Miscreants Attacks RPF : বসিরহাট স্টেশনে আরপিএফ-কে মারধর, চলল গুলি

ওই দুই কনস্টেবলকে বাঁচাতে গেলে তিনিও আক্রান্ত হন । তাঁকেও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । দুষ্কৃতীদের মারে তাঁর মাথা ফেটে যায় । মাথা ফাটে আরও এক কনস্টেবলের । ঘটনার পর আরপিএফ ও বসিরহাট জিআরপির পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই ওই যুবকরা শূন্যে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় ।

পরে আহত চারজনকে উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া । সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুই কনস্টেবলকে ছেড়ে দেওয়া হয় । গুরুতরভাবে মাথায় চোট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন কনস্টেবল রামপ্রতাপ প্যাটেল ও বসিরহাট রেলস্টেশন আরপিএফের অফিসার ইনচার্জ বিনয় রায় ।

বিনয় রায় বলেন, "অতর্কিতে এই আক্রমণে আমরা হকচকিয়ে উঠি । ঠিক কী কারণে ঘটনাটি ঘটল, তা আমরা ঠিক বলতে পারছি না । তবে ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী রয়েছে, সেটা তদন্ত করলে জানা যাবে ।"

তবে আরপিএফের এই হামলার ঘটনায় রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছে । এই ঘটনায় বারাসত ও শিয়ালদহ ডিভিশনের আরপিএফ কর্তারা ইতিমধ্যে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন ।

