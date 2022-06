পূর্বস্থলী, 13 জুন : পানিহাটিতে দণ্ড মহোৎসবের দই-চিঁড়ের মেলায় প্রচণ্ড গরমে যে 4 জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে 3 জন পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর যজ্ঞেশ্বরপুর এলাকার বাসিন্দা (There was no Separate Line for elders in Panihati Fair)। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার বিকেলে মৃতদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে পূর্বস্থলীর যজ্ঞেশ্বরপুরের দম্পতি সুভাষ পাল ও শুক্লা পালের । সুভাষ পালের ভাই ললিত পাল বলেন, "জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে দাদা মেয়ে-জামাইকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠান পালন করেছিলেন । তারপর পানিহাটির দই-চিঁড়ে মেলায় যোগ দিতে যান । দাদার শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা ছিল । প্রচন্ড গরমে দাদা-বৌদির মৃত্যু হয় ।"

পানিহাটির দই-চিঁড়ের মেলায় বিশৃঙ্খলা

এছাড়াও স্থানীয় বাসিন্দা ছায়ারানি দাসের মৃত্যু হয়েছে । মৃতার নাতনি পিঙ্কি দেবনাথ জানান, রবিবার ভোরে পানিহাটির দণ্ড উৎসবে যোগ দিতে ট্রেনে করে যান । সেখানে প্রচণ্ড গরমে তাঁর মৃত্যু হয় । সেখানে বয়স্ক মানুষদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়নি কেন সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পিঙ্কি ।

পূর্বস্থলী 2 ব্লকের বিডিও সৌমিক বাগচি জানান, মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে ।