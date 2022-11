বসিরহাট, 17 নভেম্বর: নারকেল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে বালিকার মৃত্যু (Girl died in a bomb blast) ৷ কয়েকঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী আবুল হোসেন গাইন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে পাশের গ্রামে হানা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর পালিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল অভিযুক্ত ৷ সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Prime accused in minakhan blast arrested within hours)। আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্তের এক আত্মীয়কেও আটক করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে মজুত রাখা বোমাকে নারকেল ভেবে খেলতে গিয়েই বিপত্তি ৷ মাচা থেকে বোমা পাড়তে গিয়ে তা বিস্ফোরণ ঘটে বুধবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আবুলেরই ভাগনি ঝুমা ৷

কী উদ্দেশ্যে বোমাগুলি মজুত করা হয়েছিল, তা যদিও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে ৷ তাই তৃণমূল কর্মীকে জেরা করে এই বিষয়ে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, ঘটনার পর তড়িঘড়ি বালিকাকে উদ্ধার করে মিনাখা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, আগেই মৃত্যু হয়েছে বালিকার ৷ বিস্ফোরণের ঘটনায় পরিবারের আরও দু'জন আহত হয়েছেন বলে দাবি এলাকার লোকজনের। কিন্তু তাদের কোনও খোঁজ মিলছে না। এই বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে মিনাখা থানার পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে রিয়াজুল জমাদ্দার নামে এক গ্রামবাসী বলেন, "গন্ডগোল পাকানোর জন্যই বোমাগুলি বাড়ির ছাদে মজুত করে রেখেছিল আবুল হোসেন। তাতেই একজনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলে। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগও রয়েছে। তৃণমূলের চাঁপালি অঞ্চল সভাপতি আজিজুল গাজির ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত আবুল।

এদিকে ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে। বিরোধীদের অভিযোগ, সামনেই যেহেতু পঞ্চায়েত ভোট। সেহেতু ভোটে অশান্তি সৃষ্টি করতেই বোমা মজুত করা হয়েছিল। রাজ্যের সর্বত্র একই । বোমা-বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। যদিও অস্বস্তি ঢাকতে বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে শাসক শিবির। অন‍্যদিকে,কি ধরনের বোমা সেখানে মজুত করে রাখা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা রয়েছে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের।এদিনই আবার ধৃত আবুল হোসেনকে নিজেদের হেফাজতে নিতে তাকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করবে পুলিশ।