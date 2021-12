দেগঙ্গা, 26 ডিসেম্বর : ভরদুপুরে খড়ের গাদা থেকে মিলল ড্রামভর্তি বোমা । ঘটনা ঘিরে রবিবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গায় । জানা গিয়েছে, একটি ড্রামের মধ্যে মজুত করা ছিল প্রায় 10টি বোমা ৷ ড্রামটি প্রথম দেখতে পান স্থানীয় একজন কৃষক ৷ এরপর থানায় খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থল থেকে বোমাগুলি উদ্ধার করে দেগঙ্গা থানার পুলিশ (More than 10 Bombs recovered from a village N 24 Parganas) ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে দেগঙ্গার মাঠপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ নইম মণ্ডল চাষের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ তখনই আমবাগানের পাশে একটি খড়ের গাদায় কাগজে মোড়া একটি ড্রাম পড়ে থাকতে দেখেন তিনি । কৌতূহলবশত কাগজের মোড়ক সরাতেই অবাক হয়ে যান তিনি ৷ কারণ ড্রামের ভিতর পরপর সাজানো ছিল বেশ কয়েকটি বোমা ৷ খবর গ্রামে পৌঁছাতেই ভিড় জমে যায় আমবাগানে ৷ এরপর খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে বোমাগুলি উদ্ধার করে দেগঙ্গা থানার পুলিশ ৷

এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন গ্রামবাসীরা । তাঁদের অভিযোগ, শান্ত এলাকায় অশান্তি তৈরি করতেই সম্ভবত এত বোমা মজুত করা হয়েছিল । ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নইম মণ্ডলের গলাতেও শোনা গিয়েছে একই সুর । তিনি বলেন, "ওই এলাকায় বাচ্চারা খেলতে যায় । খেলার ছলে তারা যদি কোনও ভাবে বোমায় হাত দিত, তাহলে তো বড় কোনও অঘটনও ঘটতে পারত । সেটা ভেবেই শঙ্কিত হচ্ছি আমরা ।" অন্যদিকে পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ এলাকায় এত বোমা ঠিক কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল কারা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, সমস্তটাই খতিয়ে দেখছেন তারা ৷