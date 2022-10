অশোকনগর, 17 সেপ্টেম্বর: ছোট ছেলে ও তাঁর মায়ের গলায় ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল ছড়াল এলাকায় (Mother Son hanging Body Recovered from room) । রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগর থানার বিড়া বান্ধব পল্লিতে । ঘরে তাঁদের ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা । তড়িঘড়ি মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে অশোকনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় (Suspicious death for Mother and Son) ৷ সেখানে চিকিৎসকেরা দেখে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করে ।

মৃতদের নাম সুনন্দা বিশ্বাস (67) ও প্রমিৎ বিশ্বাস (48)। দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রমিৎ বাড়ির ছোট ছেলে । পেশায় স্কুল শিক্ষক । মা ও ছেলের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবারের সদস্যরা ।

জানা গিয়েছে, প্রমিৎ অশোকনগর রাওটারা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন (School Teacher dies) । বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন । চিকিৎসাও চলছিল তাঁর । মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করতেন । তবে তিনি নিয়মিত স্কুলে শিক্ষকতা করতে যেতেন । অবসর সময়ে মা ও ছেলে একসঙ্গে বেশি সময় কাটাতেন । রবিবার বিকেলেও প্রমিৎ তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন । পরবর্তীতে সন্ধ্যে নাগাদ তাঁকে ডাকতে গিয়ে ঘরের জানালার গ্রিলের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দুজনকে দেখতে পায় পরিবারর সদস্যরা ।

মা ও ছেলের মৃত্যুর কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা

দাদা কল্যাণ বিশ্বাস বলেন, "ভাই (প্রমিৎ) প্রায় কুড়ি বছর মানসিক সমস্যায় ভুগছিল । বিভিন্ন জায়গায় তাঁর চিকিৎসাও চলছিল । এনিয়ে মাও খুব চিন্তিত ছিলেন ।" পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মানসিক অবসাদ থেকে আত্মহত্যা করেছেন মা ও ছেলে । মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।