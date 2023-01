যাত্রা উৎসবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি মন্ত্রী তথা যাত্রা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান অরূপ বিশ্বাস

বারাসত, 25 জানুয়ারি: "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন বাংলায় ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন পৃথিবীর কোনও শক্তি এই রাজ্যকে ভাগ করতে পারবে না", বললেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ পাহাড়ে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি তুলেছে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ৷ মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বারাসতে যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন অরূপ (Minister Aroop Biswas confident over Bengal Divide not possible) । সেখান থেকে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের এই কথা বলেন তিনি ৷ এদিকে, যাত্রা উৎসব নিয়ে তিনি একটি টুইটও করেন মন্ত্রী । তাতে লেখেন,"পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে বারাসতের কাছারি ময়দানে আজ আমি 27 তম যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করলাম ৷ অন্য মাননীয় মন্ত্রীরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷"

বিরোধী গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, "যাঁদের সঙ্গে কোনও মানুষ নেই, তাঁরা পাহাড়কে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন ৷ পাহাড়ের মানুষই রুখে দাঁড়াবে ৷ তাঁরা (পাহাড়ের মানুষ) শান্তি চান, উন্নয়ন চান ৷ সেই কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা পাশে চান ৷" পাহাড়ে ফের পৃথক গোর্খাল্যান্ডের (Gorkhaland) দাবিকে এভাবেই নস্যাৎ করে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ টালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক আরও জানান, যে কোনও রাজনৈতিক দলের আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে । তবে এটুকু বলতে পারি আগেও বিভিন্ন সংগঠন নানাভাবে প্রচার করেছে । কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি ৷ তিনি আরও বলেন, "বাংলা মমতাময় ৷ বিজেপি অদূর ভবিষ্যতে কোনও দিন বাংলায় ক্ষমতায় আসবে বলে মনে হয় না ৷ আর যদি বা আসে, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়ন করেছেন, তা 500 বছরেও করে উঠতে পারবে না ৷"

বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর (Shantanu Thakur) বারবার দাবি করেছেন, রাজ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) চালু হবে ৷ জানা গিয়েছে, সম্প্রতি একটি সভায় গিয়েও তিনি একথা জানিয়েছেন ৷ এই প্রসঙ্গে অরূপ বিশ্বাস কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "তারা (বিজেপি) তাদের মতো করে করছে ৷ আর আমরা মানুষের কাজ করি ৷ আমরা মানুষের উন্নয়ন করে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করছি ৷ ওঁরা ধর্ম করুক, মানুষকে ভুল বোঝাক ৷ সবকিছু করুক, কিন্তু দিনের শেষে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই আস্থা রাখবে ৷"