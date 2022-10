বসিরহাট, 28 অক্টোবর: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে ছোট ভাই ও তাঁর পরিবারের হাতে আক্রান্ত হন দাদা কওসর আলি মোল্লা । অভিযোগ, ইট দিয়ে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় তাঁর (man attacked by brother in Basirhat) । রক্তাক্ত অবস্থায় আক্রান্তকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মিনাখা গ্রামীণ হাসপাতালে । সেখানে চিকিৎসা চলার মাঝে হঠাৎই সকলের নজর এড়িয়ে হাতে স‍্যালাইন নিয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে সোজা থানায় হাজির হয়ে যান ওই বৃদ্ধ । যা ঘিরে শুক্রবার শোরগোল পড়ে গিয়েছে মিনাখাঁর কুমারজোল পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাবুখোলা এলাকায় । অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে । কিন্তু আক্রান্ত বৃদ্ধের এমন কাণ্ড দেখে হতবাক সকলে (Basirhat Family Clash) ।

জানা গিয়েছে, জমিজমা এবং সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ছোট ভাই শখের আলি মোল্লার সঙ্গে বিবাদ চলছে দাদা কওসর আলি মোল্লার । বিবাদের জেরে মাঝে মধ্যেই অশান্তি লেগে থাকত দুই পরিবারের মধ্যে। শুক্রবারও যার ব্যতিক্রম ঘটেনি । অভিযোগ, এদিন দুপুরে নিজের জমিতে যখন চাষাবাদ করছিলেন ওই বৃদ্ধ, তখন আচমকাই শখের আলি পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে এসে হামলা চালায় তাঁর উপর । জমিতে ফেলে মারধর করা হয় তাঁকে । খবর পেয়ে বৃদ্ধের ছেলে এবং তাঁর বৌমা ছুটে আসেন তাঁকে বাঁচাতে । অভিযোগ, তাঁরাও আক্রান্ত হন হামলাকারীদের হাতে । তারই মধ্যে বৃদ্ধের ছোট ভাই ইট তুলে দাদার মাথায় সজোরে আঘাত করে । মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে তাঁর ।

এরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা । রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে আক্রান্ত ওই বৃদ্ধকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মিনাখা গ্রামীণ হাসপাতালে । সেখানে তাঁর মাথায় ছ'টি সেলাই পড়ে (attack on old man in Basirhat) । হাতে দেওয়া হয় স‍্যালাইনও । চিকিৎসা চলার মাঝেই আচমকা হাতে স‍্যালাইন দেওয়া অবস্থায় বৃদ্ধ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা হাজির হন মিনাখা থানায় । সেখানেই ছোট ভাই ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত ওই বৃদ্ধ । এই অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । এদিকে,ঘটনাটি খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে, মিনাখা থানার পুলিশ ।