পানিহাটি, 17 মার্চ: ব্যারাকপুরে আও খুন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র(Murder may be again at Barrackpore) ৷ বৃহস্পতিবার পানিহাটিতে কাউন্সিলর অনুপম দত্তের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান মদন মিত্র। সেখানে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে দাঁড়াবার আশ্বাস দেন তিনি। মদন বলেন, "এই যে খুন হয়েছে এটা পরিকল্পিত খুন ৷ এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। ভাল করে তদন্ত করে এদের সামনে আনতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, "যেদিন থেকে বিজেপি এসেছে। সেদিন থেকে এরকম করে রাজনীতি চলছে। আজই হয়ত আবারও ব্য়ারাকপুরের কোনও খুনের ঘটনা ঘটতে পারে ৷ কিছু বলা যায় না।"

অনুপম দত্তের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্ত বলেন, "ওঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন। উনি আমাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলেন এবং আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষও এসেছিলেন ৷ তিনি আমাদের পাশে আছেন বলে জানিয়েছেন। আমি মদন মিত্রকে বললাম, একবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই ৷ 15 বছরের সম্পর্ক আমাদের সঙ্গে ৷ ওঁর কাছে আমার কিছু কথা বলার আছে। মদনবাবু বলেছেন, উনি নিজে গিয়ে কথা বলবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে।"