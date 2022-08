বারাসত, 27 অগস্ট: বচসা থামাতে গিয়ে সাইকেল আরোহী এক যুবতীর হাতে আক্রান্ত হলেন এক মহিলা ট্রাফিক কনস্টেবল । অভিযোগ, মারধরের পাশাপাশি কর্তব্যরত ওই মহিলা কনস্টেবলকে বঁটি দিয়ে আঘাতও করেন অভিযুক্ত ওই যুবতী ৷ আক্রান্ত মহিলা কনস্টেবলের নাম অষ্টমী মণ্ডল (Attack on Lady Traffic Constable) ৷ এই ঘটনার জেরে শনিবার উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে । পুলিশ সোনামণি মজুমদার নামে অভিযুক্ত ওই যুবতীকে প্রথমে আটক করে থানায় নিয়ে যায় । পরে আক্রান্ত কনস্টেবলের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তার বিরুদ্ধে মারধর ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হয়েছে (Barasat lady traffic constable injured as a young lady attack her) ৷

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাছে যশোর রোডে সাইকেল নিয়ে পার হচ্ছিলেন ওই যুবতী । তখনই যশোর রোডে একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে তার সাইকেলের ধাক্কা লাগে । এতেই, উত্তেজিত হয়ে পড়েন সোনামণি মজুমদার নামে ওই সাইকেল আরোহী ৷ অভিযোগ, সেই সময় তিনি গাড়ির মধ্যে থাকা এক ব্যক্তিকে মারধর করেন ৷

বচসা থামাতে গিয়ে যুবতীর বঁটির আঘাতে আহত মহিলা ট্রাফিক কনস্টেবল

সেই দৃশ্য দেখতে পেয়ে কাছের ট্রাফিক আউট পোস্ট থেকে ছুটে আসেন কর্তব্যরত ওই মহিলা ট্রাফিক কনস্টেবল (Barasat Lady Traffic Constable) । দু'পক্ষের মধ্যে চলা বচসা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন অষ্টমী মণ্ডল নামে ওই ট্রাফিক কনস্টেবল ৷ ক্ষিপ্ত ওই যুবতীর আক্রমণের মুখে পড়েন ওই মহিলা কনস্টেবল । অভিযোগ, প্রথমে তাঁকে মারধর করা হয় । পরে, শুরু হয় অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্ত মহিলাকে আটক করে গাড়িতে তুলতে গেলে আরও বড় বিপত্তি ঘটে ৷

অভিযোগ, পুলিশের হাত ছাড়িয়ে সাইকেল আরোহী ওই মহিলা পাশের একটি দোকান থেকে বঁটি তুলে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে আক্রমণের চেষ্টা করেন । তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন অষ্টমী মণ্ডল নামে ওই কনস্টেবল ৷ বঁটির আঘাতে মাথা দিয়ে রক্তপাত শুরু হয় তাঁর ৷ অভিযুক্ত মহিলা তাঁর হাতে কামড়েও দেন ৷ বারাসত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় ৷