পানিহাটি, 13 জুন : দই-চিঁড়ের মেলায় পুণ্যার্থীর মৃত্যুতে বারবার ইসকন মন্দিরের কথা উঠে আসছে ৷ যার ফলে অনেকেই মনে করছেন পানিহাটির ইসকন মন্দিরে বিশৃঙ্খলার জেরে এই মৃত্যু ঘটেছে ৷ যার ফলে ইসকন মন্দিরের মান ক্ষুন্ন হচ্ছে ৷ এমনকি রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইটেও ইসকন মন্দিরের নাম উল্লেখ থাকায় বিষয়টি বিশেষভাবে সামনে এসেছে ৷

এই বিষয়ে পানিহাটি ইসকন মন্দিরের মোহন্ত রাধাপাদ দাস বলেন, "রবিবার আমাদের এখানে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি । দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দই-চিঁড়ে মেলা প্রাঙ্গনে (ISKCON has nothing to do with the Panihati fair incident says Mahanta) ৷ যার সঙ্গে ইসকন মন্দিরের কোনও যোগ নেই ৷ কিন্তু যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা ইসকনের ভক্ত বলে যেভাবে ইসকন মন্দিরের নাম রটানো হচ্ছে তা উচিত নয় ৷ আমাদের মন্দিরে স্বেচ্ছাসেবক ও প্রাইভেট সিকিউরিটির ব্যবস্থা ছিল ৷ নিজস্ব স্বাস্থ্যশিবির ছিল । আমাদের মন্দিরের ভক্ত মারা গিয়েছেন ঠিকই । কিন্তু সেই ঘটনা এখানে ঘটেনি । তা মেলা প্রাঙ্গনে ঘটেছে ৷ এর সঙ্গে ইসকন মন্দিরকে জড়াবেন না ৷"

পানিহাটির ঘটনার সঙ্গে ইসকন যোগ ওড়ালেন মহন্ত

প্রসঙ্গত, রবিবার পানিহাটিতে দই-চিঁড়ের মেলায় একাধিক লোক মারা যান, আহত হন অনেকজন ৷ এই ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, গত দু'বছর মেলা বন্ধ থাকায় এ বছর ভিড় ছিল প্রচুর ৷ তার সঙ্গে অসহ্য গরমে মেলা প্রাঙ্গনে বিশৃঙ্খলার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে ।

