মিনাখাঁ, 3 ফেব্রুয়ারি: মিনাখাঁয় হদিশ মিলল আন্তঃরাজ্য বাইক পাচার চক্রের (Inter State bike smuggling Gang) । চক্রের দুই পান্ডাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ (police arrest two smuggler) । বৃহস্পতিবার মিনাখাঁর চৈতল এলাকা থেকে দুই বাইক পাচারকারী মহিউদ্দিন মোল্লা ও এসানুর মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ । ধৃতদের কাছে থেকে ১০টি চুরি যাওয়া বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ (police seized ten bikes) ।

আরও পড়ুন: Money Extortion Arrest : মধুচক্রের ফাঁদ, কলকাতায় গোয়েন্দা কর্তা পরিচয়ে তোলাবাজিতে ধৃত 4

সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই বসিরহাট, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, সন্দেশখালি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে পুলিশের কাছে বাইক চুরির অভিযোগ আসছিল (lots of complain for bike stolen) । আবার কোথাও কোথাও অস্ত্র দেখিয়ে বাইক চুরির অভিযোগ আসছিল । প্রতিবারই দুষ্কৃতীরা পুলিশে নজর এড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল । বাইকচোরদের ধরতে আরও তৎপর হয় পুলিশ । বসিরহাট পুলিশের পক্ষ থেকে একটি দল গঠন করা হয় অতিরিক্ত সুলিশ সুপার সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার চৈতল এলাকায় অভিযান চালায় মিনাখাঁ থানার পুলিশ । বাইক চুরির দুই পান্ডাকে গ্রেফতার করে পুলিশ । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ১০টি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । এদিন ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে (produce on basirhat court) ।

আরও পড়ুন: Silver Seized in Murshidabad: সাইকেলের টায়ারে রুপো পাচারের চেষ্টা, ধরল বিএসএফপুলিশ

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ধৃতরা বাইক চুরির পর সেগুলি বাংলাদেশে পাচার করত । ওই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে চুরি, ছিনতাই-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । দীর্ঘদিন ধরেই তাদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চলছিল । কিন্তু,কিছুতেই ধরা সম্ভব হচ্ছিল না । অবশেষে এদিন সাফল্য মিলল টিমের সদস্যদের । এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা জানতে ধৃতদের জেরা করে ।