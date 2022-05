হাবড়া, 29 মে : ঘরের ভিতরের কলপারে কাজ করতে গিয়ে বোমা ফেটে আহত হলেন এক বৃদ্ধা (An old woman injured in bomb explosion at Habra)। আহত ওই বৃদ্ধার নাম গীতা মজুমদার । গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বর্তমানে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাবড়া পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মপাড়া এলাকায় ।

পুলিশের অনুমান, বাড়িতেই মজুত করা ছিল বোমা

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পদ্মপাড়ার বাড়িতে গীতা মজুমদার ও তাঁর বৌমা থাকতেন । গতকাল রাতে হঠাৎ স্থানীয়রা তাঁদের বাড়িতে বিকট শব্দ শুনতে পান । বৃদ্ধার বৌমার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা কাছে গিয়ে দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন গীতা দেবী (Bomb Explosion in Habra)। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গীতা মজুমদারের ছেলে প্রবীর মজুমদার হাবড়ার শ্রীনগরে ইমারতি ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোম মারার ঘটনার সঙ্গে জড়িত । ঘটনার দিন থেকে তিনি পালাতক । ফলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঘরের মধ্যে ছেলের মজুত রাখা বোমা ফেটেই আহত হয়েছেন গীতা মজুমদার । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।