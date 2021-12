ব্যারাকপুর, 29 ডিসেম্বর : শিয়ালদা-রানাঘাট-লালগোলা শাখায় আধুনিকমানের লোকাল ট্রেন পরিষেবা শুরু করল পূর্ব রেল (local Train for Sealdah Lalgola Section) ৷ যে ট্রেনে যাত্রী স্বাচ্ছন্দের কথা ভেবে ট্রেনে গ্রিন টয়লেট (শৌচালয়) (Modernise local Train with Bio Toilet), উন্নতমানের আরামদায়ক আসন, সিসিটিভি ক্যামেরা ও আপতকালীন পরিস্থিতিতে চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এমার্জেন্সি সুইচের ব্যবস্থা রয়েছে ওই ট্রেনে ( local Train with Passenger Comfort) ৷ বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ওই ট্রেনে সিসিটিভি ও এমার্জেন্সি সুইচ রাখা হয়েছে ৷ বুধবার শিয়ালদা থেকে রানাঘাট হয়ে এই ট্রেন লালগোলা পর্যন্ত চলবে ৷

শিয়ালদা-লালগোলা শাখায় বায়ো টয়লেট-যুক্ত অত্যাধুনিক লোকাল ট্রেন

ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে এই ট্রেনের উদ্বোধন করা হয়েছে ৷ আধুনিকমানের এই লোকাল ট্রেনের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন, সাংসদ অর্জুন সিং, সাংসদ জগন্নাথ সরকার এবং রানাঘাট উত্তর পশ্চিমের বিধায়ক পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায় ৷ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ আরোরা, শিয়ালদা শাখার ডিআরএম এসপি সিং ৷ নয়া এই ট্রেন নিয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতের উন্নতির ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তারই উদাহরণ শিয়ালদহ থেকে লালগোলা পর্যন্ত এই আধুনিক লোকাল ট্রেন ৷ অর্জুন সিং দাবি করেন, কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের আগে যাঁরা রেলমন্ত্রী ছিলেন, তাঁরা কিছুই করে উঠতে পারেননি ৷ তাঁরা ভারতীয় রেলের মানকে নিচের দিকে নামিয়েছে বলে দাবি করেন অর্জুন ৷

যাত্রী সুরক্ষায় সিসিটিভি ক্যামেরা লোকাল ট্রেনে

রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, ‘‘আজকের দিনে ভারতবর্ষ রেলের কোচ নির্মাণে শীর্ষে ৷ আর এই যে নতুন ট্রেন আজ থেকে সূচনা হল, এট সাধারণ ট্রেনের চেয়ে অনেক উন্নতমানের ৷ লোকাল ট্রেনে বায়ো-টয়লেট ও আধুনিক বসার সিট সংযোজন করা হয়েছে ৷ প্রত্যেক কামরায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে ৷’’ আগামিদিনে এরকম ট্রেন আরও বাড়ানো হবে বলে জানান জগন্নাথ সরকার ৷