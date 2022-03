নিউটাউন, 4 মার্চ : অখিলেশের খেলা শেষ করতে বারাণসী গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banarjee Goes Uttar Pradesh To Finish Akhilesh Yadav Chance in Election) ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরপ্রদেশে ভোটপ্রচারের কর্মসূচিকে এভাবেই ব্যাঙ্গ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Criticises Election Campaign of Mamata Banarjee in Uttar Pradesh) ৷ দিলীপ ঘোষের মতে, যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর বিরুদ্ধে যে ভাষা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োগ করেছেন, তা সেখানকার মানুষ ভালভাবে নেবে না ৷

পাশাপাশি, বুধবার সন্ধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বারাণসীতে কালো পতাকা দেখানো হয় ৷ যা নিয়ে কলকাতার রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল করবে তৃণমূল ৷ এবিষয়ে তৃণমূল নেত্রীকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘ঘরকা মুরগি ডাল বরাবর ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় স্তরের নেত্রী হলে, শুধু কলকাতা নয় ৷ উত্তরপ্রদেশ, অসম, ত্রিপুরা, গোয়া সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিল হত ৷’’ তাঁর মতে, কাটমানি খাওয়া তৃণমূল নেতারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য দেখাতে এই মিছিল করছে ৷

দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেছেন, বারাণসীতে বিজেপি কর্মীরা মমতাকে কালো পতাকা দেখাননি ৷ অখিলেশ যাদব খবর করার জন্য কিছু লোককে সেখানে ফিট করে রেখেছিলেন ৷ সেই পরিকল্পনা মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কালো পতাকা দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷