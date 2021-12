মিনাখাঁ, 22 ডিসেম্বর : মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুড়তুতো ভাইদের হাতে খুন হলেন দাদা । মৃতের নাম পুলিন মণ্ডল (45) । অভিযোগ, তাঁকে মাটিতে ফেলে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করে তাঁরই খুড়তুতো ভাইয়ের পরিবারের সদস্যরা । এই ঘটনায় রীতিমত উত্তেজনা ছড়িয়েছে উত্তর 24 পরগনার মিনাখাঁয় । ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্তরা । পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ । শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত (Younger Brother and his family allegedly murders elder brother due to ownership clash)৷

জানা গিয়েছে, মিনাখাঁর বামনপুকুর অঞ্চলে একটি পার্কের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে পুলিন মণ্ডল এবং গৌতম মণ্ডলের পরিবারের মধ্যে । সম্পর্কে তাঁরা খুড়তুতো ভাই । দু'জনেরই বাড়ি রাজেন্দ্রপুর গ্রামে । দুই পরিবারের বিবাদ মেটাতে স্থানীয় স্তরে কয়েকবার চেষ্টাও হয়েছিল বেশ কয়েকবার । কিন্তু, তাতেও বিবাদ মেটেনি । এরই মধ্যে মঙ্গলবার রাতে পার্কের মালিকানা নিয়ে আবারও বিবাদে জড়িয়ে পড়েন দুই পরিবারের সদস্যরা । বিবাদ থেকে প্রথমে বচসা এবং তারপর শুরু হয় গন্ডগোল । অভিযোগ অনুযায়ী, গন্ডগোলের মাঝেই খুড়তুতো দাদা পুলিনকে মাটিতে ফেলে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর শুরু করেন গৌতমের পরিবারের লোকেরা ।

দাদাকে পিটিয়ে খুন করল খুড়তুতো ভাই ও তার পরিবার

এরপর গুরুতর আহত এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পুলিনবাবুকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে । কিন্তু সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় । অন্যদিকে, বেগতিক বুঝে ঘটনার পরই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা । রাতেই অভিযুক্ত গৌতম মণ্ডলের পরিবারের বিরুদ্ধে মিনাখাঁ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । তবে, এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকেই গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি । অন্যদিকে, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা ।