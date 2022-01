ব্যারাকপুর, 4 জানুয়ারি : ব্যারাকপুর পৌরসভার 17টি জায়গা কন্টেনমেন্ট ও মাইক্র কন্টেনমেন্ট জোন করা হল (Containment Zone in Barrackpore) ৷ যার মধ্যে পৌরসভার 8নং ওয়ার্ডে সংক্রমণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে জানিয়েছে পৌর প্রশাসন ৷ আর করোনা আক্রান্তদের মধ্যে 6 জন এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ বাকিরা প্রায় সবাই উপসর্গহীন বলে জানা গিয়েছে ৷

পৌর প্রশাসক উত্তম দাস জানিয়েছেন, সংক্রমিত এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে আক্রান্ত প্রত্যেককে আশ্বস্ত করা হয়েছে ৷ তাঁদের যে কোনও প্রয়োজনে পৌরসভা সবসময় পাশে থাকবে ৷ এমনকি আক্রান্তদের জরুরি ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য একটি ফোন নম্বরও দেওয়া হচ্ছে ৷ পাশাপাশি ব্যারাকপুর পৌরসভার তরফে সেফ হোম তৈরি করা হয়েছে ৷ প্রয়োজনে সেখানেও রোগীদের নিয়ে যাওয়া হতে পারে ৷ তবে পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছেন ব্যারাকপুর পৌরসভার মুখ্য প্রশাসক ৷

পাশাপাশি ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে আজ থেকে করোনা চিকিৎসার জন্য 60 শয্যার একটি বিভাগ চালু করা হয়েছে (New Covid Ward in BN Bose Sub Divisional Hospital) ৷