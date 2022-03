হালিশহর, 6 মার্চ : হালিশহরে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ (Bombing in TMC Councilor House in Halisahar) ৷ 19নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা দু’টি বোমা ছোড়ে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ তার মধ্য একটি বোমা কাউন্সিলরের গাড়িতে পড়ে বলে অভিযোগ ৷ শনিবার মাঝরাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ এই ঘটনায় কাউন্সিলর অশোক যাদব তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন (TMC Inner Clash) ৷

প্রসঙ্গত, শনিবার গভীর রাতে পরপর দু’টি বিস্ফোরণের ঘটনায় কেঁপে ওঠে হালিশহর পৌরসভার 19নং ওয়ার্ড ৷ অভিযোগ কাউন্সিলর অশোক যাদবের বাড়িতে দু’টি বোমা মারে দুষ্কৃতীরা ৷ একটি বোমা অশোক যাদবের বাড়ির সামনে ফাটে ৷ আরেকটি তাঁর গাড়িতে ৷ ঘটনায় কাউন্সিলরের গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ এই ঘটনায় রাতেই গড়িফা পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে নৈহাটি থানার পুলিশ ৷ ঘটনাস্থল থেকে বোমার অংশ উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা ৷

এই বোমাবাজির ঘটনায় স্থানীয় দুষ্কৃতীরাই জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন অশোক যাদব ৷ তাঁর অভিযোগ, বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর লোকজনই এই হামলা চালিয়েছে ৷ তাঁর কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই বলে দাবি করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ তাই এই হামলাকে রাজনৈতিক হামলা বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷