ভাটপাড়া, 11 মে : বিজেপির অর্জুন সিং এবং তাঁর ছেলে বিধায়ক পবন সিংয়ের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা গেল জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকে (BJP MP Arjun Singh and TMC MLA Somnath Shyam in Same Stage in Bhatpara) ৷ ভাটপাড়ায় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা ৷ তবে, তাঁদের একে অপরের সঙ্গে কোনও কথা বলতে বা সৌজন্য বিনিময় করতে দেখা যায়নি ৷ তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে এক মঞ্চে থাকা নিয়ে অর্জুন সিংয়ের দাবি, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সব ধরনের, জাতি ও রাজনৈতিক দলের মানুষ অংশ নিতে পারেন ৷ আর ধর্মীয় আচার ও রীতি পালনের জন্য সেখানে গিয়েছেন বলে জানান ব্যারাকপুরের সাংসদ ৷

এ বিষয়ে জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম জানান, তাঁকে ওই অনুষ্ঠানে কলস নিয়ে পদযাত্রার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ আর সেটা তিনি করেছেন ৷ আর তাঁর পাশে কে বা কারা ছিলেন ? তা নাকি তিনি দেখেননি বলে দাবি সোমনাথ শ্যামের ৷ তবে, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যই উপস্থিত হতে পারেন ৷ তার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলে জানান জগদ্দলের বিধায়ক ৷

অর্জুন সিং হোক বা সোমনাথ শ্যাম ৷ ভাটপাড়ার শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক বিরোধে দুই প্রধান মুখে তাঁরা ৷ আর সেই যুযুধান দুই নেতার এক মঞ্চে হাজির হওয়া বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ যেখানে পাটশিল্প ও এনআইএ তদন্ত নিয়ে সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধ মতপোষণ করতে শোনা গিয়েছিল অর্জুন সিংকে ৷ ফলে তৃণমূলের বিধায়কের সঙ্গে তাঁর এক মঞ্চে উপস্থিতি যে সমালোচকদের চোখে লাগবে তা বলাই বাহুল্য ৷